logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niños potosinos sin registro de nacimiento

Niños potosinos sin registro de nacimiento

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2025 03:04 p.m.
A
Niños potosinos sin registro de nacimiento

El año pasado, el 3% de los nacimientos registrados en el estado de San Luis Potosí correspondieron a niños y niñas nacidos en 2019 y años anteriores, según datos del Registro Civil. Esto significa que miles de infantes potosinos carecieron de identidad durante cinco años o más.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 36 mil 827 nacimientos en el estado, de los cuales 49% fueron mujeres y 51% hombres.

El informe oficial de Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) precisó que del total de altas en el sistema estatal:

  • 27 mil 719 correspondieron a nacimientos de 2024

  • 6 mil 682 a nacimientos de 2023

  • 606 a nacimientos de 2022

  • 339 a nacimientos de 2021

  • 198 a nacimientos de 2020

  • 1 mil 283 a nacimientos de 2019 y años anteriores

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El derecho a la identidad está reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política Federal, que garantiza el registro de nacimiento y la gratuidad de este trámite. Esto protege a niñas, niños y adolescentes, asegurando su nombre, nacionalidad y demás derechos fundamentales.

Según el Registro Nacional de Población (Benapo), "el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y, por ende, a la identidad constituye el derecho primigenio que abre el acceso a otros derechos esenciales como la salud, educación, protección e inclusión en la vida económica, cultural y política del país".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niños potosinos sin registro de nacimiento
Niños potosinos sin registro de nacimiento

Niños potosinos sin registro de nacimiento

SLP

Rubén Pacheco

Niños potosinos sin registro de nacimiento

Refuerzan inspecciones de protección civil tras muerte de militante del PAN
Refuerzan inspecciones de protección civil tras muerte de militante del PAN

Refuerzan inspecciones de protección civil tras muerte de militante del PAN

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades buscan garantizar medidas de seguridad en partidos políticos e instituciones privadas para prevenir accidentes y emergencias

Interapas prepara nueva propuesta de tarifas para 2026
Interapas prepara nueva propuesta de tarifas para 2026

Interapas prepara nueva propuesta de tarifas para 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Buscan garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable y respaldar proyectos de infraestructura

SEDECO gestionará mejoras energéticas para el parque industrial de Soledad
SEDECO gestionará mejoras energéticas para el parque industrial de Soledad

SEDECO gestionará mejoras energéticas para el parque industrial de Soledad

SLP

Flor Martínez

Buscan garantizar suministro y consolidar el crecimiento industrial del municipio