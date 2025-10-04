Niños potosinos sin registro de nacimiento

El año pasado, el 3% de los nacimientos registrados en el estado de San Luis Potosí correspondieron a niños y niñas nacidos en 2019 y años anteriores, según datos del Registro Civil. Esto significa que miles de infantes potosinos carecieron de identidad durante cinco años o más.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 36 mil 827 nacimientos en el estado, de los cuales 49% fueron mujeres y 51% hombres.

El informe oficial de Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) precisó que del total de altas en el sistema estatal:

27 mil 719 correspondieron a nacimientos de 2024

6 mil 682 a nacimientos de 2023

606 a nacimientos de 2022

339 a nacimientos de 2021

198 a nacimientos de 2020

1 mil 283 a nacimientos de 2019 y años anteriores

El derecho a la identidad está reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política Federal, que garantiza el registro de nacimiento y la gratuidad de este trámite. Esto protege a niñas, niños y adolescentes, asegurando su nombre, nacionalidad y demás derechos fundamentales.

Según el Registro Nacional de Población (Benapo), "el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y, por ende, a la identidad constituye el derecho primigenio que abre el acceso a otros derechos esenciales como la salud, educación, protección e inclusión en la vida económica, cultural y política del país".