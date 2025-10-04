Galindo señala agua y seguridad como los retos clave de SLP

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que los dos grandes retos de largo plazo para San Luis Potosí son el abasto de agua y la seguridad pública, ambos vinculados a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

En materia de seguridad, aseguró que la ciudad se encuentra en mejores condiciones que hace algunos años, aunque enfatizó que requiere vigilancia constante, inversiones continuas y acciones preventivas para evitar retrocesos.

Respecto al agua, Galindo recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Ricardo Gallardo y él mismo han anunciado inversiones que, en conjunto, permitirán una solución estructural al problema hídrico por los próximos 50 años.

El proyecto contempla una inversión cercana a 1,200 millones de pesos, incluyendo más de 100 km de drenaje, 80 km de red de agua, la rehabilitación del ducto del Realito y la sectorización de la ciudad.

Galindo destacó que, por primera vez, los tres niveles de gobierno trabajan bajo la misma línea de acción para garantizar el suministro de agua a largo plazo y enfrentar de manera coordinada los retos de la capital potosina.