Interapas prepara nueva propuesta de tarifas para 2026
Buscan garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable y respaldar proyectos de infraestructura
El Interapas trabaja en una propuesta de cuotas y tarifas para 2026 con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de agua potable, informó su director, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. El planteamiento se basará en un análisis financiero, que servirá como respaldo antes de presentarlo ante el Congreso del Estado y la Comisión del Agua.
Hernández Delgadillo reconoció que la falta de aumentos graduales en décadas ha generado rezagos que limitan los recursos disponibles para mantenimiento y proyectos de infraestructura.
El director detalló que la actualización de tarifas seguirá el índice nacional de precios al productor, como lo establece la ley. Señaló que el año pasado se aplicó un índice incorrecto, lo que afectó los ajustes. "Irían con el índice que indica la ley, aunque el año pasado se aplicó de manera inapropiada un índice que es una subdivisión del índice general del agua", precisó.
Hernández Delgadillo destacó que el avance de la nueva ley depende de la aprobación del Poder Legislativo y de la Comisión del Agua, y que el Interapas debe aportar información suficiente para que las decisiones beneficien realmente a los usuarios.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a replantear la discusión sobre el agua desde la perspectiva de la sostenibilidad del servicio. "Si seguimos sin incrementos, nuestro gasto operativo se mantiene al mínimo y no tendremos recursos para obra", advirtió.
