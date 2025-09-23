logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

PAMELA ANDERSON, TENDENCIA ENTRE MUJERES SIN MAQUILLAJE

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
PAMELA ANDERSON, TENDENCIA ENTRE MUJERES SIN MAQUILLAJE

PAMELA ANDERSON NO TIENE NADA EN CONTRA DEL MAQUILLAJE. ES SOLO QUE YA HA PASADO POR ESO EN SUS AÑOS MÁS JÓVENES. POR ESO AHORA, A LOS 58 AÑOS, ASISTE A DESFILES DE MODA Y ESTRENOS DE CINE CON UN ROSTRO ESPECTACULAR AL NATURAL. ANDERSON AFIRMÓ A VOGUE ANTES DE UN RECIENTE DESFILE AL QUE ASISTIÓ DURANTE LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS: “NO ESTOY TRATANDO DE SER LA CHICA MÁS BONITA DE LA SALA. SIENTO QUE ES SIMPLEMENTE LIBERTAD. ES COMO UN ALIVIO”. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX
LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX

LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX

SLP

El Universal

LA FGJ DE LA CDMX CONFIRMÓ QUE DOS CUERPOS SIN VIDA ENCONTRADOS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLÁN, EN EL EDOMEX, COINCIDEN CON LOS PERFILES DE LOS MÚSICOS COLOMBIANOS, REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS EL 16 DE SEPTIEMBRE

JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA
JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA

JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA

SLP

EFE

TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL
TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

SLP

EFE

DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA
DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA

DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA

SLP

EFE