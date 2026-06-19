PARA QUEDARSE EN CASA

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Por Estrella Govea

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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      Entre las novedades en streaming destacan nuevas temporadas de series consolidadas, adaptaciones literarias y películas reconocidas por la crítica.

      NETFLIX 

      Netflix ya incorporó a su catálogo "I Will Find You", thriller basado en una novela de Harlan Coben sobre un hombre que descubre pistas de que su hijo, presuntamente asesinado años atrás, podría seguir con vida, y "Oasis", serie española ambientada en un resort de lujo marcado por una desaparición. En los próximos días llegarán las cinco temporadas de "The Last Ship", la tercera entrega de "Another Self", el drama literario "In the Hand of Dante", la segunda temporada de "Avatar: The Last Airbender", la sátira política "Torrente presidente" y la cuarta temporada de "Sullivan´s Crossing".

      DISNEY+

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      Disney+ ya cuenta con "Million Dollar Nannies", centrada en el trabajo de niñeras al servicio de familias adineradas, y la comedia "Never Change!". Entre sus próximos estrenos destacan "Avatar: Fire & Ash", nueva producción del universo de "Pandora"; la temporada final de "The Bear", que sigue los retos de un restaurante en Chicago; y "Adventure Time: Side Quests", serie derivada del universo de "Hora de Aventura".

      PRIME VIDEO 

      Prime Video presenta "Greenland 2", continuación de la historia de supervivencia iniciada en la película protagonizada por Gerard Butler. También sumará la comedia romántica "See You at Work Tomorrow!", la tercera temporada de "Mi fin de semana perfecto", el drama biográfico "Priscilla", 

      el thriller "Red de traición" 

      y la producción juvenil "Driver´s Ed".

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