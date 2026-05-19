PARIS HILTON CIERRA EL TECATE EMBLEMA
Paris Hilton fue la encargada de cerrar el Tecate Emblema 2026 con un concierto que, genuinamente, parecía el after de la fiesta que se acababa de vivir con las presentaciones de Gloria Trevi y Kenia Os.
La estadounidense llegó al Main Stage Emblema con un DJ Set que complació a todos los gustos, pese a la baja afluencia de gente que se dio por la hora en la que inició, las 00:30.
Paris se dijo emocionada y agradecida de estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el final de un día largo, pues compartió que había llegado de su cuidad hace sólo unas horas.
"Vengo directamente de New York para estar con ustedes", explicó.
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Un escenario adornado con una consola, que variaba entre el rosa y el negro y una laptop adornada con pedrería azul fue suficiente para que sus beats pusieran a moverse hasta al más cansado de la noche.
Desde "I love it" hasta "Pepa", pasando por "Sweet dreams" fue el catálogo que Hilton mostró entre las luces estroboscópicas y llamas que iluminaban la madrugada.
"México, sé que les gusta la fiesta, los amo, estoy muy feliz de estar aquí, Te amo", dijo en una mezcla de español e inglés que causó un grito en el público.
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