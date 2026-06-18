Pedro Armendáriz se despidió de sus hijos antes de suicidio

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Pedro Armendáriz

fue uno de los mejores actores en la historia del cine en México, fue un referente de excelencia actoral en la Época de Oro, la noticia de que se había quitado la vida a los 51 años en un, California, conmocionó a Hollywood y a México, pero el actor se despidió de su familia poco antes de morir.

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No había otro como Armendáriz, susy su bigote poblado fueron la combinación perfecta en la pantalla grande junto a rostros hermosos de divas como, María Félix y María Elena Marqués; antes de ser actor se graduó comoen California y fue guía de turistas en el icónico Hotel Regis ubicado en la Alameda Central.Como galán del cine mexicano protagonizó cintas de su amigo "El Indio" Fernández como "", "María Candelaria", "Enamorada", "La perla" y "Maclovia"; en Estados Unidos trabajó con figuras como John Ford ySus manos grandes y fuertes abrazaron a varias actrices, entre ellas a la eleganteen "", cinta en la que personificó a unque se reencuentra con un ex amor en unaque ya no existe.Quienes lo conocieron dicen que eray un excelente intérprete de personajes nacionales, trabajó enen las que su fuerte personalidad no pasó desapercibida.A lade Armendáriz se le sumaba suy esosa muchas.-----se despidió antes de partirEnle detectaron, posiblemente fue consecuencia de una exposición a desechos nucleares mientras filmaba "" junto a, en 1956.Se sometió apero enle dijeron que no le quedaba más de, por lo que viajó a México parade sus dos hijos Pedro y Carmen, fruto de su matrimonio con Carmelita Bohr.Lo hizo sin ser explícito, lo hizo con su, así lo contóJr. en el programa ""."Cuando él sintió que la cosa estaba complicada, vino aquí a México ade nosotros implícitamente, con la, como lo hacía, y ya. se fue", recordó.Armendáriz Jr., aseguró que lade su padre de quitarse la vida, no fue criticada ni cuestionada por ellos, sus hijos, aunque sí fue muy doloroso."Fue un golpe duro, fue un tipo con una vida muy sólida, con una vida muy abierta, con una vida muy suya y cuando tomó ladelatodos porque cada quién hace de su vida un papalote".Desde que ingresó al hospital, el actor, quien era uny coleccionista de las, llevaba escondida entre sus cosas lacon la que se; decidió hacerlo cuando su esposa lo dejó solo un momento para salió a almorzar.A las 11:30 de la mañana del 18 de junio de, Armendárizse diera cuenta.Dos días después llegaron susdesde Los Ángeles hasta la, donde lo esperabanque se negaban a creer que el granhabía muerto.