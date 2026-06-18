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Choque múltiple en la 57 México deja cuantiosos daños

Paramédicos atendieron a personas con crisis nerviosa, a la altura de Villa de Pozos

Por Redacción

Junio 18, 2026 12:37 p.m.
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Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

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      Seis vehículos estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido en los carriles centrales de la carretera 57 (México).

      El reporte se recibió a las 11:00 de la mañana, cuando un tráiler de la empresa Reyna Toro circulaba por los carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez.

      Al llegar a la cima del puente de Pozos y descender, el tráiler impactó a cinco vehículos: una camioneta Dodge RAM; una camioneta Honda; una camioneta Ford; una camioneta Chevrolet y una camioneta Nissan de transporte de personal.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a las personas involucradas, pero únicamente se reportaron casos de crisis nerviosa.

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      Los carriles centrales permanecieron cerrados por varias horas debido al accidente.

      Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del incidente para deslindar responsabilidades.

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