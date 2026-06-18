Choque múltiple en la 57 México deja cuantiosos daños

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Seis vehículos estuvieron involucrados en un choque múltiple ocurrido en los carriles centrales de la carretera 57 (México).

El reporte se recibió a las 11:00 de la mañana, cuando un tráiler de la empresa Reyna Toro circulaba por los carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Al llegar a la cima del puente de Pozos y descender, el tráiler impactó a cinco vehículos: una camioneta Dodge RAM; una camioneta Honda; una camioneta Ford; una camioneta Chevrolet y una camioneta Nissan de transporte de personal.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a las personas involucradas, pero únicamente se reportaron casos de crisis nerviosa.

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Los carriles centrales permanecieron cerrados por varias horas debido al accidente.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del incidente para deslindar responsabilidades.