Javier Aguirre dirige a México en partido clave del Mundial 2026
México busca romper la racha de no ganar fuera del estadio Azteca en partidos mundialistas.
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LaSelección Mexicana buscará este jueves su segundo triunfo
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en el Mundial 2026 cuando enfrente a Corea del Sur, en el estadio Guadalajara, a las 19:00 horas, como parte del Grupo A.
Será un partido difícil para el cuadro que dirige Javer Aguirre, quien aseguró que no permitirá nerviosismo en sus jugadores. Además, México buscará romper la maldición de no poder ganar en los Mundiales fuera del estadio Azteca, ahora llamado Ciudad de México.
Antes, a las 10:00 horas Chequia enfrentará a Sudáfrica, también por parte del Grupo A, en el estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos.
A las 13:00 horas Suiza y Bosnia Herzegovina se medirán en el estadio Los Ángeles, en Los Ángeles, Estados Unidos, en partido del Grupo B.
Asimismo, Canadá enfrentará a Catar, también del Grupo B, a las 16:00 horas en el estadio BC Place Vancouver, en Vancouver, Canadá.
Resultados de la jornada
La jornada de este martes empezó con decepción luego de que Portugal apenas pudo empatar a un gol con Congo, en partido del Grupo K.
Posteriormente, Inglaterra, de la mano de Harry Kane, venció 4-2 a Croacia, en partido del Grupo L.
En el otro encuentro del Grupo L, Ghana supero por la mínima (1-0) a Panamá.
Finalmente, en partico que cerró la jornada, Colombia sacó la garra sudamericana para derrotar 3-1 a Uzbekistán.
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