Javier Aguirre dirige a México en partido clave del Mundial 2026

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en elcuando enfrente a Corea del Sur, en el estadio Guadalajara, a las 19:00 horas, como parte delSerá un partido difícil para el cuadro que dirige, quien aseguró queen sus jugadores. Además, México buscaráde no poder ganar en los Mundiales fuera del estadio Azteca, ahora llamado Ciudad de México.Antes, a las 10:00 horasenfrentará a, también por parte del, en el estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos.A las 13:00 horasse medirán en el estadio Los Ángeles, en Los Ángeles, Estados Unidos, en partido delAsimismo,enfrentará a, también del, a las 16:00 horas en el estadio BC Place Vancouver, en Vancouver,Resultados de la jornadaLa jornada de este martes empezó con decepción luego de queapenas pudocon Congo, en partido delPosteriormente,, de la mano dea Croacia, en partido del Grupo L.En el otro encuentro del Grupo L,supero por la mínima (1-0) aFinalmente, en partico que cerró la jornada,sacó la garra sudamericana para derrotar 3-1 a