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Festejarán a papá con "chicas buena onda"

El Ayuntamiento de El Naranjo organiza la fiesta

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Festejarán a papá con "chicas buena onda"
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres invitó a los papás de este municipio a un evento organizado para ellos donde habrá "chicas buena onda".

      En un vídeo, el munícipe invita a los papás de la cabecera municipal y de las comunidades aledañas a una fiesta en el Salón Sindical de la Sección 97, a las seis y media de la tarde del viernes 19 de junio a la celebración del día del padre, que en realidad es el domingo 21 de junio.

      "Habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos y muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos ".

      Recomendó no llevar niños a la fiesta y también sugirió cargar con una hielera, porque se les recibirá con sus propias bebidas.

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