Festejarán a papá con "chicas buena onda"
El Ayuntamiento de El Naranjo organiza la fiesta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres invitó a los papás de este municipio a un evento organizado para ellos donde habrá "chicas buena onda".
En un vídeo, el munícipe invita a los papás de la cabecera municipal y de las comunidades aledañas a una fiesta en el Salón Sindical de la Sección 97, a las seis y media de la tarde del viernes 19 de junio a la celebración del día del padre, que en realidad es el domingo 21 de junio.
"Habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos y muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos ".
Recomendó no llevar niños a la fiesta y también sugirió cargar con una hielera, porque se les recibirá con sus propias bebidas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
RedMetro Riviera Huasteca; aún no hay fecha de arranque
Pulso Online
SCT y Seduvop realizaron recorridos en seis municipios para ubicar posibles estaciones y paradores del sistema.
Solicitan apoyo para reconstruir barda de escuela
Carmen Hernández
Fue edificada a través de la Escuela es Nuestra y colapsó por lluvias: padres