Surge otra iniciativa vs. la Ley Serrano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una nueva iniciativa ciudadana para modificar la denominada Ley Serrano fue presentada ante el Congreso del Estado mientras permanece sin trámite legislativo la propuesta impulsada por Artículo 19 para derogar esa reforma, cuestionada por organizaciones civiles al considerar que pone en riesgo la libertad de expresión.

Propuesta de reforma y derogación de artículos clave

El documento, promovido por el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías, plantea derogar el artículo 272 Ter del Código Penal, que penalizaba la manipulación de información institucional que afectara "la confianza" en las instituciones públicas del estado. Un escudo de impunidad para funcionarios públicos, lo que la propuesta consideró una herramienta de censura previa violatoria del bloque de constitucionalidad.

También propone reformar el artículo 272 Bis para restringir los supuestos bajo los cuales podrán perseguirse penalmente contenidos generados mediante inteligencia artificial. La propuesta fue entregada este martes al Poder Legislativo y remitida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la UASLP para la emisión de una opinión técnica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Condiciones para configurar delitos y exclusiones de responsabilidad

Entre los cambios planteados se establece que la autoridad deberá acreditar de manera concurrente la falsedad del contenido, la existencia de dolo, un daño verificable y una finalidad ilícita específica para configurar un delito relacionado con manipulación digital o suplantación de identidad.

El promovente sostiene que conceptos actualmente vigentes, como provocar alarma social o afectar la confianza en las instituciones, permiten interpretaciones amplias que pueden alcanzar expresiones protegidas por la Constitución federal.

La iniciativa presenta una cláusula que excluye expresamente de responsabilidad penal al ejercicio periodístico, la investigación comunicativa, la crítica política, la sátira, la parodia y la creación artística. También plantea órdenes para retirar contenidos lesivos en plataformas digitales y medidas de protección para víctimas de violencia digital.

La presentación de esta propuesta ocurre después de que Artículo 19 y Ciudadanos Observando criticaran el retraso en el trámite de la iniciativa que busca derogar la Ley Serrano. Ambas organizaciones señalaron que la falta de avance mantiene vigente una legislación que consideran lesiva para la libertad de expresión.