Julieta Venegas apuesta por sus clásicos en el Auditorio Nacional

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Julieta Venegas

se presentó en elde la

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con un recorrido musical por su trayectoria, aunque la gran faltante de la noche fue "", que parece dejará en la banca tras el mal recibimiento.La tijuanense eligió unpara este show, pues en una especie dese veían varias postales, en la cima de todo una sala que asemejaba a cualquier casa, algo de ropa colgada en el fondo, bajando las escaleras un comedor en el que se cantaba sobre la mesa y más abajo un sillón como indicando que abría su sala de estar a lasque llenaron el recinto., qué maravilla poder estar aquí esta noche, no saben laque tenemos de encontrarnos aquí con ustedes, de volver al, hace mucho que no veníamos acá", dijo tras sus primeras dos canciones.Para esta ocasión tan especialtrajo varios invitados, primerocon quien contó, escribió gran parte de "", disco que da nombre al tour, con él interpretó "".La mexicana no solo tomó el micrófono para cantar, sino para dar algunas lecciones, la primera fue valorar las amistades, pues pese a que contrario a un amor no se espera que termine, puede suceder."Cuando termina el amor es muy triste, sabemos que vienen momentos súper difíciles, es cortar algo, una pasión, pero yo creo que es más duro y más inesperado cuando, eso creo que a veces se nos olvida porque pensamos que no va a suceder y a veces sucede, de eso va esa canción", reflexionó antes de invitar apara "".Tanto en este tema, como en "", "Despedida" y "Tengo que contarte" ella eligió de manera casi simbólica interpretarlas en la sala de su "casa" como si de unaconcomo Gabi Romero se tratara.La tijuanense salió del hogar para plantarse en la orilla del escenario y hablar de su ciudad natal a la que le dedicó "" y "" por laque compartió, siempre lleva en el corazón cuando está lejos de su tierra."Está que sigue es un homenaje a mi Tijuana, como todatiene muchas diferentes etapas, historias, personas que cruzan, muchas cosas a veces legales, a veces ilegales, un poco lo cuento diferentes postales de Tijuana y lo que quiero decir básicamente es no me importa lo que digan o no digan de mi tierra, yo amo a esa ciudad", apuntó.Los clásicos no podían faltar y tras cantar "" con, "" hizo su aparición en una versión más íntima conen el piano y un "cielo" iluminado por las luces de los celulares que asemejaban estrellas.La celebración llegó con "", canción que explicó, le escribió a sucuando estaba por cumplir, tras la "fiesta", como bien explicó Julieta, lo normal es cantar aquellos temas que se han vuelto legendarios como "" de, que puso ade pie.Sies la voz de una generación,se está ganando una posición similar en la actualidad y casi como un pase de estafeta la de Tijuana invitó a la exponente dela "", uno de sus grandes éxitos.La noche cerró con broche de oro de la mano de una seguidilla de temas como "", "" y "", que marcó la salida de la cantautora pasadas las 22:30.