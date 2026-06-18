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Les quedó chipotudo el puente

Conductores sienten un "bajón" brusco al pasar por la cresta

Por Flor Martínez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Les quedó chipotudo el puente
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      Desarrollado por SACS IA

      A unos días de la apertura del nuevo puente vehicular de Circuito Potosí en su intersección con la carretera a Rioverde, usuarios que han transitado por el paso elevado, reportaron una irregularidad en la superficie de rodamiento que provoca un movimiento repentino de los vehículos al descender de la parte más alta de la estructura, tanto en dirección al oriente como al poniente.

      Usuarios reportan irregularidad en puente Circuito Potosí

      De acuerdo con automovilistas que utilizan esta vía, al circular a velocidades superior a los 80 kilómetros por hora, se percibe una transición abrupta entre la curvatura del puente, situación que genera una sensación de "salto" o pérdida momentánea de estabilidad en las unidades.

      Los conductores señalaron que este cambio repentino en la pendiente provoca que los vehículos se sacudan de manera considerable, lo que podría representar un riesgo para la seguridad de los ocupantes, especialmente cuando se circula a una velocidad elevada.

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      Daños en carpeta asfáltica y vialidad no intervenida

      Aunado a ello, antes del ascenso y en el descenso del puente en ambos sentidos se observan grietas, parchaduras y deterioro en la carpeta asfáltica, por lo que algunos usuarios cuestionaron que la obra haya sido entregada sin una rehabilitación integral de los carriles de aproximación.

      Durante un recorrido realizado por este medio, se pudo constatar que, incluso al circular a una velocidad moderada, menor a los 80 kilómetros por hora, a los 60 km/h que se marca como velocidad permitida, es perceptible la variación brusca en la superficie al momento de descender. Esta condición resulta más evidente en el sentido que va de Prados de San Vicente hacia la entrada de la colonia La Virgen.

      Asimismo, en la zona se identificaron diversos daños en la carpeta asfáltica, entre ellos baches, hundimientos y alcantarillas desniveladas, en el resto de la vialidad que no fue intervenida.

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