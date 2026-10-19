Diego Boneta y su relación con Al Pacino

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Diego Boneta estaba pequeño cuando le dijo a su papá que quería ser actor. Entonces, éste lo llevó frente al televisor y le puso las entregas de "El Padrino" protagonizada por Al Pacino, que en el momento del rodaje, en los 70, era un desconocido para el gran público.

Veinticinco años después, Boneta aún no cree del todo que compartió set con Pacino en la cinta "Killing Castro", de próximo estreno, en la que al mexicano el toca interpretar al líder cubano, mientras que a su "ídolo", a un agente estadounidense que quiere acabar con él.

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La historia, que se estrenará en salas mexicanas este mismo año, se sitúa en 1960, meses después del triunfo de la revolución cubana, cuando Castro acude a Nueva York para ofrecer un discurso en la ONU."Al Pacino es uno de mis actores preferidos. Cuando dije a mi papá que quería ser actor, tenía yo unos siete u ocho años, me sentó a ver ´El Padrino´ y me dijo ve el trabajo de este actor. Y el que ahora 25 años después hayamos trabajado juntos, bueno, hubo un momento en Tribeca (festival donde se presentó) que vi su sencillez y humildad, ver que a sus 86 años era como un niño chiquito (en el set), con libertad, ver su pasión, la curiosidad que tiene, es algo que inspira", dice Boneta."Killing Castro" es dirigida por Eif Rivera ("For life" y F.B.I") y tuvo una función especial en el marco del festival internacional de cine que se desarrolla en esta ciudad.El protagonista de "Luis Miguel: la serie" sabe que le tocó interpretar a un personaje controversial y al que mucho le pidieron no hiciera. Pero él deja claro que no tiene nada que ver con la manera de ser de Castro y que éste era un personaje reto para él."Entiendo lo que significa salir de él, sería ingenuo que no se volviera algo político. Yo me tomé la preparación de manera seria, con responsabilidad, fue año y medio durante el cual me preparé, contacté historiadores para empaparme". detalla."No es una biopic, la historia sucede en cinco días cuando va a dar su primer discurso en Nueva York, en la ONU, y lo que pasa en esos días", abunda.En "Kiling Castro", Boneta es también productor ejecutivo. El histrión no desconoce lo que es trabajar en una producción internacional y en inglés, pues ya lo ha hecho desde 2012 cuando trabajo en "La era del rock", al lado de Tom Cruise, seguida por producciones como "Terminator: destino oculto" y "Campamento del terror".