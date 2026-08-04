Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago
El demandante reclama más de 110 mil dólares y el reconocimiento oficial de sus contribuciones.
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Kanye West vuelve a estar en problemas legales, esto luego de que un productor musical lo acusara de no pagarle por el trabajo que realizó en el álbum "Vultures 2".
Productor musical demanda a Kanye West por pago
De acuerdo con información de TMZ, el hombre acudió a los tribunales bajo el seudónimo de John Doe y aseguró que fue contratado por el rapero apenas dos días antes del lanzamiento del disco, por lo que tuvo que trabajar a marchas forzadas y no recibió ni un centavo.
En su testimonio, Doe afirma que produjo más de 400 pistas vocales y creó al menos 13 modelos de voz mediante inteligencia artificial. Además, se le pidió reconstruir voces, transformar interpretaciones para que sonaran como otros artistas y hasta utilizar su propio material para cinco canciones del disco.
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Reclamaciones y reconocimiento pendiente
Según relató, a finales del 2024 el equipo de West reconoció su trabajo y hablaron de sumarlo a los créditos de los temas en las plataformas digitales; incluso, aseguró que hablaron sobre la compra de los derechos de sus grabaciones originales, pero esto nunca ocurrió.
Doe también señaló que reclamó en varias ocasiones la compensación correspondiente a los representantes de West, entre ellos Milo Yiannopoulos, sin obtener respuesta.
Asimismo, exige el pago de al menos 110 mil dólares por los siete temas en los que colaboró: 80 mil dólares por "Vultures 2" y 30 mil dólares por "Bully", además de una compensación adicional por el trabajo inédito; así como que se reconozca sus contribuciones oficialmente.
Hasta el momento, ni el intérprete ni su equipo han reaccionado al respecto.
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