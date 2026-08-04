logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago

El demandante reclama más de 110 mil dólares y el reconocimiento oficial de sus contribuciones.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 01:50 p.m.
A
Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Kanye West vuelve a estar en problemas legales, esto luego de que un productor musical lo acusara de no pagarle por el trabajo que realizó en el álbum "Vultures 2".

      Productor musical demanda a Kanye West por pago

      De acuerdo con información de TMZ, el hombre acudió a los tribunales bajo el seudónimo de John Doe y aseguró que fue contratado por el rapero apenas dos días antes del lanzamiento del disco, por lo que tuvo que trabajar a marchas forzadas y no recibió ni un centavo.

      En su testimonio, Doe afirma que produjo más de 400 pistas vocales y creó al menos 13 modelos de voz mediante inteligencia artificial. Además, se le pidió reconstruir voces, transformar interpretaciones para que sonaran como otros artistas y hasta utilizar su propio material para cinco canciones del disco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reclamaciones y reconocimiento pendiente

      Según relató, a finales del 2024 el equipo de West reconoció su trabajo y hablaron de sumarlo a los créditos de los temas en las plataformas digitales; incluso, aseguró que hablaron sobre la compra de los derechos de sus grabaciones originales, pero esto nunca ocurrió.

      Doe también señaló que reclamó en varias ocasiones la compensación correspondiente a los representantes de West, entre ellos Milo Yiannopoulos, sin obtener respuesta.

      Asimismo, exige el pago de al menos 110 mil dólares por los siete temas en los que colaboró: 80 mil dólares por "Vultures 2" y 30 mil dólares por "Bully", además de una compensación adicional por el trabajo inédito; así como que se reconozca sus contribuciones oficialmente.

      Hasta el momento, ni el intérprete ni su equipo han reaccionado al respecto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago
      Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago

      Demandan a Kanye West por presunto incumplimiento de pago

      SLP

      El Universal

      El demandante reclama más de 110 mil dólares y el reconocimiento oficial de sus contribuciones.

      Fallece Mary Rivera actriz de Spider-Man No Way Home
      Fallece Mary Rivera actriz de Spider-Man No Way Home

      Fallece Mary Rivera actriz de Spider-Man No Way Home

      SLP

      El Universal

      La actriz debutó en cine con Spider-Man: No Way Home y trabajó como misionera y locutora.

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran 3 años de su hijo León
      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran 3 años de su hijo León

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran 3 años de su hijo León

      SLP

      El Universal

      Carlos Rivera dedicó su canción '¿Qué significa el amor?' a su hijo en esta fecha especial.

      DiCaprio y Bezos lanzan fondo para salvar especies amenazadas
      DiCaprio y Bezos lanzan fondo para salvar especies amenazadas

      DiCaprio y Bezos lanzan fondo para salvar especies amenazadas

      SLP

      AP

      El Phoenix Species Project destina 200 millones para recuperar 100 especies en peligro crítico.