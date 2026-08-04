Motociclista muere arrollado por tráiler

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Un hombre que viajaba en motocicleta falleció al ser arrollado por un tráiler, en hechos que se suscitaron cerca de las 12:00 de este medio día.

El motociclista circulaba sobre camino a Peñasco con dirección al norte, al llegar a la altura del Camino al Aeropuerto, hace una maniobra hacia su izquierda e impactó con un tráiler de la empresa Red Ambiental que circulaba con dirección de norte a sur.

El motociclista murió instantáneamente y metros más adelante quedó su motocicleta y el tráiler. Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos iniciaron con el acordonamiento del área.

En tanto, la Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con carpeta de investigación.

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