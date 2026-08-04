logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista muere arrollado por tráiler

La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación

Por Redacción

Agosto 04, 2026 01:29 p.m.
A
Motociclista muere arrollado por tráiler
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre que viajaba en motocicleta falleció al ser arrollado por un tráiler, en hechos que se suscitaron cerca de las 12:00 de este medio día.

      El motociclista circulaba sobre camino a Peñasco con dirección al norte, al llegar a la altura del Camino al Aeropuerto, hace una maniobra hacia su izquierda e impactó con un tráiler de la empresa Red Ambiental que circulaba con dirección de norte a sur.

      El motociclista murió instantáneamente y metros más adelante quedó su motocicleta y el tráiler. Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos iniciaron con el acordonamiento del área.

      En tanto, la Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con carpeta de investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Tráiler huye tras causar muerte de motociclista

      El accidente ocurrió cerca del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente en San Luis Potosí.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclista muere arrollado por tráiler
      Motociclista muere arrollado por tráiler

      Motociclista muere arrollado por tráiler

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación

      Detienen a hombre por violencia familiar en colonia Imperio Azteca
      Detienen a hombre por violencia familiar en colonia Imperio Azteca

      Detienen a hombre por violencia familiar en colonia Imperio Azteca

      SLP

      Redacción

      Durante la certificación médica, se detectó que el detenido presentaba aliento con olor a marihuana.

      Localiza FGR otros dos centros de procesamiento de huachicol en SLP
      Localiza FGR otros dos centros de procesamiento de huachicol en SLP

      Localiza FGR otros dos centros de procesamiento de "huachicol" en SLP

      SLP

      Redacción

      Tras cateos, uno fue hallado en la capital y otro en Villa de Reyes, informó la FEMDO

      Detienen a dos personas y aseguran dos vehículos con reporte de robo
      Detienen a dos personas y aseguran dos vehículos con reporte de robo

      Detienen a dos personas y aseguran dos vehículos con reporte de robo

      SLP

      Redacción

      Los detenidos circulaban en una camioneta y una motocicleta con reporte de robo vigente, puestos a disposición de la autoridad.