Motociclista muere arrollado por tráiler
La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación
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Un hombre que viajaba en motocicleta falleció al ser arrollado por un tráiler, en hechos que se suscitaron cerca de las 12:00 de este medio día.
El motociclista circulaba sobre camino a Peñasco con dirección al norte, al llegar a la altura del Camino al Aeropuerto, hace una maniobra hacia su izquierda e impactó con un tráiler de la empresa Red Ambiental que circulaba con dirección de norte a sur.
El motociclista murió instantáneamente y metros más adelante quedó su motocicleta y el tráiler. Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos iniciaron con el acordonamiento del área.
En tanto, la Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con carpeta de investigación.
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Tráiler huye tras causar muerte de motociclista
El accidente ocurrió cerca del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente en San Luis Potosí.
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