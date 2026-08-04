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Seguridad

Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.

Por Redacción

Agosto 04, 2026 01:53 p.m.
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Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
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      Un incidente vial terminó en una riña entre dos parejas en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

      De acuerdo con datos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, el C4 recibió el reporte de una confrontación entre automovilistas.

      Al llegar, agentes encontraron a dos hombres y dos mujeres agrediéndose físicamente.

      Los oficiales separaron a los involucrados, quienes se acusaron mutuamente de causar lesiones y daños a sus vehículos. Los cuatro fueron detenidos para determinar responsabilidades.

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      Ambas parejas viajaban con menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de los agentes hasta la llegada de familiares.

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