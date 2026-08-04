Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

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Un incidente vial terminó en una riña entre dos parejas en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con datos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, el C4 recibió el reporte de una confrontación entre automovilistas.

Al llegar, agentes encontraron a dos hombres y dos mujeres agrediéndose físicamente.

Los oficiales separaron a los involucrados, quienes se acusaron mutuamente de causar lesiones y daños a sus vehículos. Los cuatro fueron detenidos para determinar responsabilidades.

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Ambas parejas viajaban con menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de los agentes hasta la llegada de familiares.