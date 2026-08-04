Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un incidente vial terminó en una riña entre dos parejas en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.
De acuerdo con datos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, el C4 recibió el reporte de una confrontación entre automovilistas.
Al llegar, agentes encontraron a dos hombres y dos mujeres agrediéndose físicamente.
Los oficiales separaron a los involucrados, quienes se acusaron mutuamente de causar lesiones y daños a sus vehículos. Los cuatro fueron detenidos para determinar responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ambas parejas viajaban con menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de los agentes hasta la llegada de familiares.
Riña en fiesta familiar termina en tragedia
CHIMALHUACÁN, Méx.- La madrugada de este domingo tres personas murieron durante una riña que se registró en una fiesta familiar en el municipio de Chimalhuacán. Las víctimas fueron identificadas como...
no te pierdas estas noticias
Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
Redacción
Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.
Motociclista muere arrollado por tráiler
Redacción
La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación
Detienen a hombre por violencia familiar en colonia Imperio Azteca
Redacción
Durante la certificación médica, se detectó que el detenido presentaba aliento con olor a marihuana.