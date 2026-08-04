logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección Mexicana enfrentará a EU en octubre

El debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor incluye partidos contra Colombia, Perú y Chile

Por El Universal

Agosto 04, 2026 01:48 p.m.
A
Selección Mexicana enfrentará a EU en octubre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este martes se confirmó un partido más para la Selección Mexicana, en la que gira que marcará el debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor.

      Partidos confirmados para la Fecha FIFA

      Luego del anuncio de los partidos ante Colombia, Perú y Chile, se informó que la Selección Nacional enfrentará a Estados Unidos en Glendale, Arizona, el sábado 3 de octubre en una edición más del llamado Clásico de la Concacaf.

      Con este encuentro frente a la Selección de las barras y las estrellas, ya son cuatro los partidos de preparación que sostendrá México durante la próxima Fecha FIFA.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Inicio del proceso de Rafael Márquez

      De esta forma comenzará el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional, con miras al proceso de la Copa del Mundo 2030.

      Además, en el mes de noviembre, México disputará en territorio nacional un partido de la Nations League de la Concacaf 2026-27; el rival aún no se define.

      - Los partidos de México en la Fecha FIFA de septiembre y octubre

      Estos son los cuatro partidos que marcarán el debut de Rafael Márquez, al frente de la Selección Mexicana:

      México vs Colombia/ 26 de septiembre/ Baltimore

      México vs Perú/ 29 de septiembre/ Nueva Jersey

      México vs Estados Unidos/ 3 de octubre/ Arizona

      México vs Chile/ 6 de octubre/ California.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección Mexicana enfrentará a EU en octubre
      Selección Mexicana enfrentará a EU en octubre

      Selección Mexicana enfrentará a EU en octubre

      SLP

      El Universal

      El debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor incluye partidos contra Colombia, Perú y Chile

      Estados Unidos enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá en amistosos
      Estados Unidos enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá en amistosos

      Estados Unidos enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá en amistosos

      SLP

      AP

      El técnico Mauricio Pochettino renovó contrato hasta 2030 y dirigirá los encuentros contra Perú, Chile, México y Canadá.

      Dodgers refuerzan su rotación con Tarik Skubal en la fecha límite
      Dodgers refuerzan su rotación con Tarik Skubal en la fecha límite

      Dodgers refuerzan su rotación con Tarik Skubal en la fecha límite

      SLP

      AP

      Boston apuesta fuerte con la adquisición de Adley Rutschman, enviando varios prospectos a cambio.

      Wenger y Grafström se distancian del plan de venta del Mundial
      Wenger y Grafström se distancian del plan de venta del Mundial

      Wenger y Grafström se distancian del plan de venta del Mundial

      SLP

      AP

      La propuesta de Infantino generó críticas internas y una amenaza legal de la UEFA, que pidió conservar evidencias.