Detienen a hombre por violencia familiar en colonia Imperio Azteca

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Un hombre de 26 años fue detenido por su presunta responsabilidad en un caso de violencia familiar registrado en la colonia Imperio Azteca, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Jefatura Regional Norte acudieron al lugar tras recibir un llamado del C4 Municipal. En el sitio, un hombre de 61 años señaló que había sido agredido físicamente por su hijo.

La autoridad informó que, además de las lesiones ocasionadas al denunciante, el señalado presuntamente causó daños en el domicilio. Asimismo, durante la certificación médica se indicó que el detenido presentaba aliento con olor a marihuana.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

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