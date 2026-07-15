Fallece hombre tras caída en bar "La Previa del Barbas"
El negocio está ubicado en Acceso Norte, de Soledad de Graciano Sánchez
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Un hombre de edad avanzada perdió la vida este miércoles dentro de un bar en el Acceso Norte, en Soledad de Graciano Sánchez Sánchez.
El reporte indicó que el hombre permanecía dentro del Bar "La Previa del Barbas", pero en algún momento se puso de pie para dirigirse al baño, cuando cae repentinamente golpeándose la cabeza, presentando sangrado y sin responder a los estímulos.
Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar a la persona la encontraron sin signos vitales.
Se solicitó la presencia de policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.
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