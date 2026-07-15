Elliot Page y Julia Shiplett presumen su amor en estreno en Ciudad de México
La pareja mostró gestos espontáneos en la alfombra roja, destacando su presencia en eventos internacionales.
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El actor Elliot Page apareció en la alfombra roja del estreno de la película "La Odisea" (The Odyssey), acompañado de su novia, la actriz y comediante Julia Shiplett, después de que recientemente hicieran pública su relación sentimental.
Page, quien forma parte del reparto de la película dirigida por Christopher Nolan, luce un traje color negro mientras que su novia porta un vestido del mismo tono.
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En la cinta Elliot interpreta a Sinón, un soldado griego y primo de Odiseo que resulta clave en el engaño del caballo de Troya.
Para el protagonista de "The Umbrella Academy" significa su primer noviazgo público desde que anunció su transición como hombre transgénero en diciembre de 2020.
La relación se confirmó públicamente a finales de junio de 2025. En el marco del cierre del Mes del Orgullo LGBT+, ambos recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir momentos juntos. Elliot publicó una fotografía de los dos sobre una calle decorada con los colores del arcoíris, mientras que Julia difundió un video en el que el actor aparece disfrutando de unas aguas termales.
La pareja tuvo su primera aparición oficial en un evento de alto perfil durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2025. Ambos acudieron juntos a la presentación del cortometraje "The Tiger" de Gucci y lucieron atuendos coordinados de la reconocida firma italiana.
En esta ocasión su reaparición está dando de qué hablar al asistir juntos a las premieres en Londres y Nueva York de "The Odyssey"; durante la alfombra roja en Nueva York compartieron gestos muy espontáneos y divertidos ante las cámaras.
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