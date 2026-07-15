Titular de CEA acumula ausencias en Junta de Interapas

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La más reciente sesión de la Junta de Gobierno del Interapas se llevó a cabo nuevamente sin la asistencia del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, así como de los representantes de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, una situación que, de acuerdo con el propio organismo, se ha repetido en diversas ocasiones pese a que las convocatorias son enviadas a todos los integrantes.

Durante la sesión, el encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, explicó que el reglamento establece que para que una reunión tenga validez debe reunirse la mitad más uno de los integrantes. En caso de no alcanzarse ese quórum, se emite una segunda convocatoria y las decisiones pueden tomarse con los miembros presentes, conforme a la normatividad interna.

El presidente de la Junta de Gobierno y alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, recordó que el reglamento contempla la participación del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y su representante, el alcalde de Cerro de San Pedro con las regidoras acreditadas, además del titular de la Comisión Estatal del Agua, junto con representantes ciudadanos y de organismos empresariales que conforman el máximo órgano de decisión del organismo operador.

Galindo señaló que la ausencia de estos integrantes se ha convertido en una constante, lo que obliga recurrentemente a convocar en una segunda ocasión para poder desahogar los asuntos del Interapas. Afirmó que esta dinámica dificulta la continuidad de la política pública en materia hídrica y cuestionó la falta de participación del responsable estatal del agua, al señalar que Pascual Martínez Sánchez únicamente acudió a tomar protesta como integrante de la Junta hace dos sesiones y desde entonces no ha vuelto a asistir.

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El alcalde agregó que en esta ocasión la ausencia resultó especialmente llamativa, debido a que en la sesión se presentaron los estados financieros trimestrales del organismo, documentos que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno para posteriormente remitirse al Congreso del Estado, por lo que consideró relevante la presencia de todos los integrantes del órgano colegiado.

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