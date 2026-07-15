Sergio Agüero aconseja a Gilberto Mora para su carrera futbolística

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Gilberto Mora es el gran talento de México para, quizás, los próximos años y ya pone a soñar a los millones de aficionados a la Selección Mexicana, luego de sus actuaciones en la Copa del Mundo 2026 en la que maravilló a propios y extraños.

El talento del juvenil de Xolos de Tijuana lo coloca como una de las grandes promesas del futbol mundial, por lo que ya comienza a ser sondeado por grandes clubes y también es objeto de un sinfín de halagos, algo de lo que no debe de hacer tanto caso, según Sergio Agüero.

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Agüero dedicó un par de consejos a la joya mexicana, siendo uno de ellos el tratar de evitar lo que se dice en el exterior, ya sean comentarios positivos o negativos."Lo primero es que siga de la misma manera y que nada del entorno lo desenfoque de su objetivo. Con 17 años no es fácil debutar y estar en la selección. En lo que debe estar es en apoyarse en su familia y no escuchar por ahí tonterías que dice el entorno, que es muy bueno o que lo halagan tanto. Creo que eso puede ser un problema para él a futuro", señaló para ESPN Digital el exseleccionado argentino.Para el histórico delantero del Manchester City no basta con ser bueno dentro del terreno de juego, pues también sus valores y su forma de ser fuera del mismo será crucial para su crecimiento."Tiene que centrarse, rodearse de buena gente, ser respetuoso y disciplinado. Así lo van a querer en cualquier equipo grande. Tiene que seguir de esta manera. Es muy chico, le queda una carrera muy larga. Esperamos que siga así, porque estar con 17 años en la selección de México es algo muy importante", finalizó.El ex del Barcelona dejó en claro que lo más complejo será mantener el alto nivel que ha demostrado hasta ahora, para así seguir brillando en Europa, una vez que se marche al futbol del Viejo Continente.