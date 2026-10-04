Día Mundial de RBD: ¿Qué fue de los integrantes de la banda?

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Integrantes RBD: qué hacen ahora tras la separación

Hubo un momento en que era imposible hablar de la música pop sin mencionar a RBD. Sus seis integrantes se convirtieron en ídolos internacionales y sus rostros aparecían en discos, revistas, conciertos y pantallas.

Trayectorias profesionales de los exintegrantes

La banda fue creada un 4 de octubre del 2004, y en muy poco tiempo canciones como "Sálvame", "Rebelde" o "Este Corazón" se convirtieron en himnos para los jóvenes; sin embargo, el éxito duró poco tiempo, ya que en 2008 anunciaron su separación.

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Desde entonces, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera tomaron caminos completamente diferentes, unos inclinados más para la música, otros para la actuación y otros hasta lograron abrirse camino en Hollywood.

Anahí. Tras la separación de RBD, combinó la música y la televisión. Lanzó dos discos: "Mi Delirio" e "Inesperado", en el que colaboró con Wisin. En 2011 regresó a Televisa para protagonizar la telenovela "Dos Hogares".

En 2015 se casó con el político Manuel Velasco Coello con quien tuvo dos hijos, por lo que decidió alejarse del medio. Después de años enfocada en su vida familiar y alejada de la televisión, Anahí regresó a los foros en 2024 como investigadora del programa "¿Quién es la máscara?".

Dulce María. La pelirroja también se dividió entre la música y la actuación. Protagonizó las telenovelas "Verano de amor", "Corazón que miente" y "Pienso en ti".

A la par lanzó cuatro discos, "Extranjera", "Sin Fronteras", "DM" y "Origen", aunque ninguno logró mucha popularidad.

En 2019 se casó con el productor Paco Álvarez y se convirtió en mamá de dos niñas.

Maite Perroni. La intérprete de Lupita Ferrer encontró, después de RBD, una de las carreras más sólidas del grupo. Encabezó varios melodramas entre los que destacan "La Gata" y "Triunfo del amor", donde compartió créditos con William Levy. Además, dio el paso al streaming en producciones como "El juego de las llaves" y "Oscuro deseo".

En el terreno musical lanzó solo un álbum de estudio, "Eclipse de Luna", aunque colaboró con artistas como Marco Di Mauro, Alex Ubago y Cali & El Dandee.

El terreno personal también fue bastante ruidoso. En 2022 se casó con el productor Andrés Tovar y un año más tarde dio la bienvenida a su única hija, por lo que se ha mantenido alejada de los escenarios.

Christian Chávez. El artista tampoco se desligó de la música. Desarrolló una carrera como solista y continuó participando en proyectos de televisión y espectáculos.

Lanzó dos discos y un EP. Participó en varias telenovelas, entre ellas "Like", una versión moderna de Rebelde; además dio el salto a la pantalla grande con cintas como "Papá o Mamá" y "En las buenas y en las malas".

Christopher Uckermann. Aunque por años se mantuvo más alejado de los escenarios masivos, continuó trabajando en la actuación y la música; incluso, desarrolló un proyecto como solista.

En 2009 logró su primer éxito internacional gracias a la serie "Kdabra", posteriormente protagonizó "Diablero" y "Ella camina sola" junto a Paulina Dávila. También participó en cines con películas como "Cómo cortar a tu patán" y "Él hubiera sí existe".

En 2025 presentó "Perdido en los graves", su primer álbum como solista, con canciones inspiradas en experiencias personales y en una etapa de transformación.

Alfonso Herrera. De los seis, fue el único que tomó la decisión de alejarse para siempre de la música. Después de RBD se concentró principalmente en la actuación y construyó una trayectoria que lo llevó a producciones internacionales.

Protagonizó las series "El Dandy" y "Sense8", solo por mencionar algunas. En el cine destacó en películas como "La dictadura perfecta" y "El baile de los 41"; además se unió al mundo del doblaje.

Uno de sus últimos proyectos fue "La Captura", serie de Netflix y que retrata la captura de "El Chapo".

En 2023 RBD volvió de manera temporal con la gira "Soy Rebelde Tour", aunque Poncho decidió no participar. Desde entonces existen varios rumores de un posible regreso, sin embargo, los pleitos al interior de la agrupación han ido matando las esperanzas de los fans.

La agrupación quedó atrás, pero sus personajes y canciones siguen formando parte de la memoria de una generación que cada 4 de octubre celebra su creación.