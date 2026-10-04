Atrapan a cuatro asaltantes de traileros en Jassos
Frustró la GCE el robo de un tractocamión que ya llevaban de la Zona Industrial
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Cuatro integrantes de una banda de asaltantes de transportistas fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de un atraco fallido a un trailero en la comunidad de Jassos, uno de ellos tiene vigente una orden de aprehensión.
La coporación informó de la detención de Armando "N" de 36 años, quien tiene un mandamiento judicial vigente, así como Juan "N" de 54 años, Sebastián "N" de 27 años y Andrés "N" de 56 años de edad.
Los presuntos fueron ubicados en el sector de San Nicolás de los Jassos, donde la GCE frustró el robo de un tractocamión modelo 2014, reportado inicialmente como robado en la Zona Industrial, y detuvo a los presuntos a quienes se les aseguró un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles, un vehículo KIA y una motocicleta, en la que se desplazaban.
Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda el compromiso de impulsar acciones para prevenir y atender hechos delictivos, así como para recuperar vehículos reportados como robados y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas involucradas para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias potosinas.
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