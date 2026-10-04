"LCDLFM4": ninguno de sus finalistas había participado en un reality

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos México", en su cuarta temporada ha llegado a su final. Tras 10 semanas, es decir 70 días, se conocerá quién de los cinco finalistas será el ganador de los 4 millones de pesos; todos ellos, tienen una cosa en común, además de su deseo de obtener el premio, y es que, ninguno había participado en un reality antes.

Pese a que, a lo largo de toda la temporada, la audiencia se ha pronunciado, aseverando que la quietud que gobernaba la casa tornaba al reality aburrido y predecible, el programa permaneció en las tendencias con mayor viralidad de las redes sociales.

En esta, su cuarta edición, el formato incluyó a varias personalidades que nunca habían participado en un reality, como ocurrió con sus cinco finalistas, Gema Garoa, Karina Torres, Mariana Ochoa, "Ese" Pérez y Memo Schutz.

Gema Garoa era de unas las participantes que, al ser anunciadas, eran identificada por pocos; llamó la atención el hecho de que la actriz se enterase la muerte de su padre, sólo un día antes de su ingreso al reality, debido a la poca cercanía que tenía con su progenitor.

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La misma noche en que comenzó "LCDLFM", con el humor que la caracteriza, pero, que por esa época aún no era de conocimiento de sus compañeros, pidió a los habitantes que no recurrieran a su duelo como un pretexto para nominarla.

"No quiero que me salgan con la mamad* de que me nominan para que pase el duelo afuera con mi familia, no tengo familia, soy huérfana, entonces, ¡quiero vivir mi duelo con ustedes!", precisó.

Gema contaba con 187 mil seguidores en Instagram y, ahora, tras 10 semanas de competición, cuenta con 840 mil seguidores.

Karinta Torres, "la licenciada Torres", entró al reality generando expectativas altas en sus seguidores, que la conocían bien gracias a su contenido junto a "las Perdidas", especialmente, por las transmisiones en vivo donde aparecía junto a Paolita Suárez, una de sus amigas más cercanas.

Durante su participación, Torres habló de cómo superó sus adicciones y, entre más transcurría el tiempo, creaba una mejor conexión con "las Hienas", team conformado por Gema, Aldo Rendón y "Ese" Pérez, grupo que, para sus seguidores, lo único que consiguió fue invisibilizar la gracia y gran personalidad de la influencer.

En las últimas semanas, "Kari" decidió seguir con su juego sola, conviviendo en armonía con todos los habitantes y teniendo en cuenta siempre a sus seguidores, los cuales pasaron de ser 2 millones 300 mil personas a 2 millones 800 mil.

Mariana Ochoa, sin duda, la participante más controversial; no por los problemas que causara, en realidad, sino por la atención que su comportar generó entre sus compañeros a lo largo de toda la temporada.

De hecho, la exOV7 fue la primera participante en abandonar la casa, pero, luego de la temática de "el Exilio", que nunca antes había sido aplicable en el programa, regresó al reality, ganándose, semana a semana, la simpatía del público.

Ochoa se enfrentó a las críticas y malos tratos de la mayoría de sus compañeros, que mostraban hartazgo de su actitud participativa y constante efusividad; hubo quienes usaron términos despectivos para describir su modo de vestir, como fue el caso de Aldo Rendón que, ni después de salir de la competencia y estar al tanto del apoyo tan grande con el que cuenta la cantante, sigue mostrando la animadversión que le genera.

La cantante de temas como "¿Qué importa?" y "La pensión" tenía alrededor de 855 mil seguidores en Instagram; ahora cuenta con 944 mil.

"Ese" Pérez fue uno de los participantes que era más conocidos por el público joven, ávido del uso de las redes sociales, por lo que se convirtió en un descubrimiento para la audiencia que encuentra en la televisión su primera fuente de entretenimiento.

Aun cuando muchas personas han señalado su comportamiento como inaceptable o reprobable, luego de usar constantemente la expresión "ching* tu madre", o sus expresiones en contra de Mariana, su apoyo en redes parece intocable, a tal grado que, pese a que, muchas veces estuvo en la placa de la eliminación siempre volvía a la contienda.

El influencer entró con 1, 5 millones de seguidores y, en la actualidad, cuenta con 1, 9 millones.

Memo Schutz creía que saldría en las primeras semanas del reality, hecho que no sucedió pues, aunque dentro de la competencia se sentía débil, su carácter conciliador generó simpatía en la audiencia que, lo salvaba, a cada nominación a la que se enfrentaba.

Para el comentarista de deportes, la familia es primero y, a lo largo de su estancia en la casa, demostró que, en cada uno de sus compañeros, encontraba una nueva familia a la que procurar.

Sin embargo, la cercanía que generó con Brianda Deyanara, en las últimas semanas, generó sospechas entre los seguidore del programa que, aseveraban que, más que verla como una hija, la interacción que sostuvieron sugería la existencia de una aparente atracción.

La visita de Vero, su esposa, generó aún más polémica en torno Memo, quien -afirman- no fue muy atento con ella y, en cambio, se mostró indiferente y, hasta intolerante, cuando le pidió cuentas de cómo estaba llevando la economía del hogar.

El conductor contaba con 50 mil 500 seguidores; ahora suma 454 mil.

Finalistas LCDLFM4 sin experiencia en realities

Impacto y crecimiento de seguidores durante la competencia

Controversias y relaciones dentro de la casa de LCDLFM4