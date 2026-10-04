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Coalición de Kulbergs inicia negociaciones tras elecciones en Letonia

Más del 51% de los votantes participaron para elegir a los 100 miembros del Saeima en un contexto de tensión regional.

Por AP

Octubre 04, 2026 08:07 p.m.
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Coalición de Kulbergs inicia negociaciones tras elecciones en Letonia
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      RIGA, Letonia (AP) — Los legisladores letones tenían previsto iniciar negociaciones para formar gobierno tras unas elecciones parlamentarias en las que la coalición de cuatro partidos del primer ministro pro-Ucrania Andris Kulbergs obtuvo el 35% de los votos.

      Crisis política y caída de la coalición anterior

      Una crisis política en mayo por la caída de drones desde Ucrania derribó a la coalición gobernante, que ya estaba bajo presión por varios otros asuntos. El parlamento, o Saeima, aprobó entonces la coalición encabezada por Kulbergs, del partido centrista Lista Unida, que anteriormente estaba en la oposición.

      Apoyo de Letonia a Ucrania y contexto regional

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      Letonia, al igual que sus vecinos bálticos Lituania y Estonia, apoya firmemente a Ucrania en su lucha contra la invasión de Moscú. Limita tanto con Rusia como con Bielorrusia, aliada de Moscú.

      La votación del sábado se produjo mientras la pequeña república en el flanco oriental de la OTAN lidia con una creciente preocupación por una posible agresión rusa.

      Más del 51% de los votantes participaron en la elección, según cifras oficiales. Casi 1,56 millones de personas en el país, de más de 1,8 millones, tenían derecho a elegir a los 100 miembros del Saeima unicameral para un mandato de cuatro años.

      Lista Unida está al borde de tener 42 escaños en el parlamento, pero será necesaria una coalición multipartidista para gobernar en un panorama político fragmentado. Los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos para ganar escaños parlamentarios.

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