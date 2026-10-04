Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump designó a Jay Clayton, su director de inteligencia nacional, para encabezar una nueva comisión gubernamental sobre inteligencia artificial el domingo.

Comisión creada para liderar la superinteligencia en EE.UU.

Trump la está llamando la "Fuerza de Superinteligencia", porque ha intentado cambiar el nombre de la inteligencia artificial a "superinteligencia". El anuncio se produce después de que Trump recibiera a altos ejecutivos de empresas de IA en la Casa Blanca la semana pasada y afirmara que habían firmado un acuerdo voluntario que, en la práctica, haría que el propio sector se autorregulara en el desarrollo de la tecnología.

Integrantes y funciones de la nueva comisión

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El nuevo panel coordinará el esfuerzo federal "para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", escribió Trump en redes sociales el domingo.

La comisión se pondrá en contacto con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas tecnológicas, manifestó el mandatario.

Otros integrantes de la comisión incluyen al presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; Emil Michael, director de tecnología del Pentágono y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

El grupo reportará a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles.