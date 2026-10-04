logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

Fotogalería

Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial

La comisión incluirá a altos funcionarios y buscará involucrar a diversos sectores para regular la superinteligencia.

Por AP

Octubre 04, 2026 08:06 p.m.
A
Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump designó a Jay Clayton, su director de inteligencia nacional, para encabezar una nueva comisión gubernamental sobre inteligencia artificial el domingo.

      Comisión creada para liderar la superinteligencia en EE.UU.

      Trump la está llamando la "Fuerza de Superinteligencia", porque ha intentado cambiar el nombre de la inteligencia artificial a "superinteligencia". El anuncio se produce después de que Trump recibiera a altos ejecutivos de empresas de IA en la Casa Blanca la semana pasada y afirmara que habían firmado un acuerdo voluntario que, en la práctica, haría que el propio sector se autorregulara en el desarrollo de la tecnología.

      Integrantes y funciones de la nueva comisión

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El nuevo panel coordinará el esfuerzo federal "para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", escribió Trump en redes sociales el domingo.

      La comisión se pondrá en contacto con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas tecnológicas, manifestó el mandatario.

      Otros integrantes de la comisión incluyen al presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; Emil Michael, director de tecnología del Pentágono y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

      El grupo reportará a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ONU alerta sobre riesgos del calor extremo en embarazos
      ONU alerta sobre riesgos del calor extremo en embarazos

      ONU alerta sobre riesgos del calor extremo en embarazos

      SLP

      EFE

      Encuesta revela aumento de complicaciones por calor en embarazadas en cinco países.

      Demanda contra Universidad de Cornell por abuso sexual genera apoyo
      Demanda contra Universidad de Cornell por abuso sexual genera apoyo

      Demanda contra Universidad de Cornell por abuso sexual genera apoyo

      SLP

      AP

      Miles de personas usan el seudónimo Jane Doe para proteger identidad y mostrar apoyo.

      Coalición de Kulbergs inicia negociaciones tras elecciones en Letonia
      Coalición de Kulbergs inicia negociaciones tras elecciones en Letonia

      Coalición de Kulbergs inicia negociaciones tras elecciones en Letonia

      SLP

      AP

      Más del 51% de los votantes participaron para elegir a los 100 miembros del Saeima en un contexto de tensión regional.

      Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial
      Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial

      Donald Trump designa comisión para supervisar inteligencia artificial

      SLP

      AP

      La comisión incluirá a altos funcionarios y buscará involucrar a diversos sectores para regular la superinteligencia.