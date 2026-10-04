Reabre sus puertas el Monte de Piedad
Terminó la prolongada huelga y analizan que hacer con los pignorantes
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Trabajadores del Nacional Monte de Piedad anunciaron que regresan el próximo miércoles 7 de octubre a sus labores habituales, luego de que en la víspera quedó conjurada la huelga que duró 364 días en las cuatro sucursales de San Luis Potosí y las oficinas de Ciudad Valles.
Javier Gutiérrez, responsable sindical de la sucursal Himno Nacional del Nacional Monte de Piedad, informó que todavía falta establecer un acuerdo para determinar qué sucederá con los pignorantes, en el entendido de que al haber suspendido actividades por un año, variará su situación administrativa y se buscará que se disminuye el riesgo de que pierdan sus prendas de empeño.
Entre las posibilidades se encuentra algún beneficio relacionado con la suspensión de los plazos por el periodo de huelga y quizá en algunos casos una bonificación, aunque los plazos se recorrieron a lo largo del tiempo que duró la huelga.
La directiva está por decidir qué tipo de beneficio otorgará a los usuarios. El plazo para el regreso físico a las oficinas, se basa en la determinación de detalles de reorganización del inicio de actividades, entre el que incluye todo lo que involucra a los usuarios del servicio de empeño.
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Precisó que está pendiente la información de los términos en los que reabren las sucursales a partir del miércoles 7 de octubre, Las sucursales se ubican en la avenida Damián Carmona en el Centro Histórico, avenida Himno Nacional, Prolongación Muñoz y la avenida Ricardo B. Anaya en la capital potosina, además de la sucursal de Ciudad Valles.
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