Villa Magna, sin acuerdo entre Ayuntamiento y Estado para la obra

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene en pausa su participación en el proyecto del puente Villa Magna, luego de que el Gobierno del Estado anunciara una obra para esa zona sin que, hasta ahora, exista un acuerdo formal entre ambas administraciones, señaló el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo.

Proyecto municipal y coordinación con el Estado

Explicó que el municipio presentó desde hace cerca de dos años su propia propuesta para resolver los problemas de circulación en Villa Magna, pero desde un inicio se planteó que la obra tendría que ejecutarse de manera conjunta con el Estado debido a que atraviesa el Periférico, una vialidad bajo jurisdicción estatal.

Salgado Delgadillo señaló que el proyecto municipal incluso fue ingresado ante la Contraloría General del Estado, por lo que la administración estatal tuvo conocimiento de la propuesta. Sin embargo, dijo desconocer si la obra anunciada recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona corresponde al mismo proyecto o contempla modificaciones, por lo que el Ayuntamiento se mantendrá a la espera de conocer sus características.

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"No sabría decirte, no conozco el proyecto de Villa Magna", respondió al ser cuestionado sobre si el Gobierno del Estado retomó o se apropió de la propuesta municipal. Añadió que no existe ningún documento firmado que establezca que la obra sería bipartita, sino que se trató de un acuerdo de voluntades derivado de reuniones entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador.

Proyectos viales en San Luis Potosí y situación actual

El síndico recordó que Villa Magna formó parte, junto con El Saucito y el Puente de la Familia, de los proyectos que ambos gobiernos habían planteado para atender distintos puntos de la ciudad. Mientras el Estado ya desarrolla el Puente de la Familia y el municipio prevé ejecutar El Saucito después de las festividades del próximo año, Villa Magna quedó nuevamente en manos del Gobierno estatal, salvo que posteriormente ambas administraciones alcancen un acuerdo para trabajar de manera conjunta.