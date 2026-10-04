Max Verstappen gana en Malasia y retoma el liderazgo en Baréin

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SEPANG, Malasia (AP) — Max Verstappen logró el domingo su primera victoria del año, pero fue el abandono de George Russell lo que le dio un enorme impulso en la lucha por el título a Kimi Antonelli en el Gran Premio de Baréin de la Fórmula Uno, que se disputó en Malasia.

Impacto del abandono de George Russell en la lucha por el título

Verstappen logró su primera victoria en un año frustrante para el cuatro veces campeón. La larga espera para el neerlandés por otra victoria en una carrera de Fórmula 1 por fin ha terminado. La lucha por el título podría haber terminado también.

Verstappen lideraba por delante de Antonelli y Russell detrás del coche de seguridad a cinco vueltas del final cuando Russell se detuvo de repente con su Mercedes.

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Con este resultado, Antonelli amplió aún más su gran ventaja en la clasificación sobre su compañero de equipo Russell de 66 puntos a 84, con siete carreras restantes en el calendario, incluidas las de Qatar y Abu Dhabi.

Mercedes le dijo a Antonelli por la radio que parecía que Russell había sufrido un problema en la unidad de potencia.

"Casi tienes que reírte. Estoy más allá de la decepción", dijo el piloto británico a Sky Sports.

Antonelli terminó segundo y el Ferrari de Lewis Hamilton superó al compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, para llegar tercero.

Mejoras en Red Bull y victoria tras inicio difícil

Verstappen saborea una victoria tras un ´inicio difícil´

El cuatro veces campeón del mundo no había ganado desde la última carrera de la temporada pasada, pero las mejoras en su Red Bull lo hicieron competitivo de nuevo en Malasia esta semana. Eso significa que Verstappen extendió su racha con al menos una victoria cada temporada desde que se unió a Red Bull en 2016. Su única temporada sin victorias fue su año de novato en 2015.

"Muy especial para nosotros. Tuvimos un inicio del año muy complicado y difícil con todo tipo de problemas y simplemente no éramos lo suficientemente competitivos", dijo.

"Pero a lo largo del año, el equipo ha estado trabajando muy duro para entender nuestros problemas, traer buenas mejoras de rendimiento al auto y hacerlo más manejable. Paso a paso, nos hemos ido acercando cada vez más".

También fue la primera victoria para Red Bull Ford Powertrains, la asociación de motores entre Red Bull y el gigante automotriz estadounidense Ford. La última vez que un auto con un motor con la marca Ford ganó una carrera de F1 fue en 2003 con el equipo Jordan.

"Buen trabajo chicos, guau", le dijo al equipo por la radio.

Retrasos por lluvia y problemas de software

La primera carrera en mojado de F1 en 2026 comenzó con un retraso de 90 minutos. La salida se retrasó primero 40 minutos por la lluvia intensa y luego se suspendió de nuevo cuando los autos tuvieron aparentes problemas de software en la vuelta de formación.

Cuando por fin se puso en marcha, Verstappen fue lento al apagarse las luces y perdió posiciones frente a Antonelli y Russell. Alcanzó a Russell y luego superó a Antonelli en una lucha rueda a rueda después de una reanudación tras el coche de seguridad.

Después de que Verstappen logró la victoria, tuvo otro pequeño retraso antes de escuchar su himno. Los cánticos de la multitud llenaron un silencio incómodo mientras Verstappen esperaba en el escalón más alto del podio antes de que finalmente comenzara el himno neerlandés.

La carrera fue reubicada debido a la guerra en Irán, convirtiéndose en el primer evento de la F1 en el circuito de Sepang, en Malasia, desde 2017.

Recuperación de Ferrari y resultados destacados

Ferrari se recupera de errores iniciales

El tercer lugar de Hamilton culminó una notable recuperación para el siete veces campeón y pone fin a una racha de cinco carreras sin subir al podio para el equipo italiano.

Parecía casi imposible al inicio de la carrera, ya que Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc estaban cerca del fondo del pelotón. Ferrari se la jugó enviándolos a la salida con neumáticos para seco mientras la pista comenzaba a secarse tras la lluvia, lo que hizo que Hamilton cayera del segundo lugar a casi el fondo.

Leclerc también superó a Hadjar al final para seguir a Hamilton con el cuarto lugar y Hadjar terminó quinto. Oscar Piastri fue sexto para McLaren después de una intensa batalla final con Liam Lawson, de Racing Bulls, que fue séptimo tras correr cerca del frente al inicio.

Fernando Alonso fue octavo en el mejor resultado de la temporada para Aston Martin, Lando Norris noveno después de salirse de la pista y perder posiciones, con el compañero de equipo de Lawson, Arvid Lindblad, décimo.