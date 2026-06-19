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RECAUDA 1.000 MDD EN SUS GIRAS

EL CANTANTE SE HA CONVERTIDO EN EL PRIMER ARTISTA LATINO EN REUNIR ESTA CANTIDAD POR LA VENTA DE BOLETOS EN SUS PRESENTACIONES

Por EFE

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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      SAN JUAN.- Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino en recaudar 1.000 millones de dólares en giras por la venta en boletos y sin cantar en inglés, reportó este jueves la revista especializada Billboard.

      Y es que, según lo recopilado por Billboard Boxscore, con las presentaciones entre 2017 y 2019 , la gira ´El Último Tour del Mundo´ de 2022 y la actual ´Debí Tirar Más Fotos´, Bad Bunny ha acumulado 1.080 millones de dólares y 6,4 millones de boletos vendidos en 260 conciertos reportados.

      De acuerdo con Billboard, menos de 25 artistas han superado los 1.000 millones de dólares en la historia de 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en recaudar esa cantidad de dinero en ingresos por concepto de boletería.

      Además, es el primer artista en hacerlo sin interpretar música en inglés.

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      Y al momento, según cifras reportadas a Billboard Boxscore, la gira ´Debí Tirar Más Fotos´ ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2,4 millones de boletos en sus primeras 41 presentaciones, incluyendo las diez que dio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre el 30 de mayo al 15 de junio.

      Los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid vendieron 623.000 boletos, lo que puso su gira en la cima con 2,36 millones de entradas frente a las 1,81 millones de la gira ´Progress Live´ del grupo inglés Take That de 2011.

      Previo a llegar a la capital española, Bad Bunny llevó su gira a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia, Portugal, entre otros países, sin incluir Estados Unidos.

      A su vez, con el primer grupo de espectáculos europeos de Bad Bunny reportados, la gira ´Debí Tirar Más Fotos´ ya es su más grande hasta la fecha, tanto en ingresos como en asistencia, superando ´World´s Hottest Tour´ de 2022, que generó 314,1 millones de dólares y vendió 1,9 millones de boletos.

      Con otras 15 fechas por reportarse hasta su cierre el 22 de julio en Bruselas, se espera que toda su gira mundial termine con una recaudación de 450 millones de dólares o más.

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