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Fans de LCDLFM rechazan regreso de Mariana Ochoa y Ximena Herrera

Ximena Herrera y Mariana Ochoa permanecen en Exilio mientras público decide su regreso.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 03:08 p.m.
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Fans de LCDLFM rechazan regreso de Mariana Ochoa y Ximena Herrera
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      La audiencia de "La casa de los famosos México" no está nada contenta con la nueva dinámica del reality, conocida como "Exilio", lo que posibilitará que Mariana Ochoa o Ximena Herrera, las dos primeras eliminadas del programa, se reintegren al concurso, pues consideran que la producción no está tomando en cuenta los votos del público, ni las decisiones que, hasta ahora, han tomado acerca de a quiénes quieren ver en el programa y a quiénes no.


      Después de que, durante la gala de eliminación de este domingo, 9 de agosto, fuera Ximena la participante que salió de "LCDLFM", Galilea Montijo dio a conocer el acontecimiento del que, desde hace días, hacía referencia, aseverando que, en ninguna de las tres temporadas pasadas, habría tenido lugar una situación como la que estaba por ocurrir.

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      Se refería al "Exilio", un pequeño lugar que, aparentemente, la exintegrante de OV7 ya habitaba y, en el que recibió a Ximena, tras su eliminación; ambas permanecerán en él, mientras el público vota por alguna de las dos, la participante que les gustaría que estuviera devuelta en el reality y que, al parecer, volvería al programa esta noche.
      Sin embargo, este viro, dentro de las dinámicas del programa de Televisa, no ha sido del gusto de sus seguidores que, en las redes sociales de "LCDLFM" ya se quejan de la flexibilidad de la producción y la falta de consideración a las peticiones de quienes sintonizan el reality, asegurando que, si no votaron para que Mariana ni Ximena se salvaran es porque no las quieren más dentro de la casa.

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