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Suman 111 fallecidos y daños graves por sismo en Colombia

El presidente De la Espriella viaja a Chocó para atender la emergencia y coordinar los rescates

Por EFE

Agosto 10, 2026 02:28 p.m.
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Suman 111 fallecidos y daños graves por sismo en Colombia
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      El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

      "A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto, en la que declaró el "desastre nacional" en todo el país.

      El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

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      El sismo de magnitud 7,4 afectó principalmente Chocó, Risaralda y Valle del Cauca con víctimas y daños estructurales.

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      De la Espriella viajará esta tarde a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender "personalmente" la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo.

      "Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad", afirmó el mandatario, que está en su tercer día de Gobierno tras haber asumido el cargo el pasado viernes, 7 de agosto.

      El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

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