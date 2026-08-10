¿Cuándo regresa la Liga MX tras la Leagues Cup?
El partido entre Atlante y Toluca será uno de los encuentros más atractivos del regreso.
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En las últimas semanas, los equipos de la Liga MX han medido fuerzas con los representantes de la MLS dentro de la Leagues Cup, un torneo que se disputa casi en su totalidad en territorio estadounidense y que ha fortalecido la rivalidad deportiva entre ambas ligas.
Pausa anticipada en Liga MX por Leagues Cup
La competencia binacional obligó a realizar una pausa anticipada en el torneo mexicano, que apenas había celebrado tres jornadas cuando detuvo su actividad para dar paso a este certamen internacional.
Sin embargo, tras varias semanas de intensa actividad y con la Leagues Cup entrando en su etapa decisiva, el futbol mexicano está listo para retomar su calendario habitual. A continuación, te compartimos la fecha en la que regresará la Liga MX y volverá a rodar el balón en el Apertura 2026.
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Regreso de la Liga MX y partidos destacados
El torneo mexicano reanudará su actividad el sábado 15 de agosto de 2026, una vez concluida la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. La jornada de regreso contará con varios encuentros atractivos, entre los que sobresale el duelo entre Atlante y Toluca.
Además, la actividad de ese día incluirá otros partidos de gran interés, como el choque entre Santos Laguna y Chivas, así como el enfrentamiento de Tijuana frente a Cruz Azul, encuentros que marcarán el retorno de la Liga MX tras varias semanas de pausa por el certamen binacional.
Atlante vs. Toluca: 17:00 hrs | Estadio Banorte
Monterrey vs. FC Juárez: 19:00 hrs | Estadio BBVA
Atlas vs. Tigres UANL: 21:00 hrs | Estadio Jalisco
Pumas UNAM vs. Querétaro: 12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario
Club América vs. Atlético de San Luis: 17:00 hrs | Estadio Banorte
Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara: 19:00 hrs | Estadio Corona
Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 21:00 hrs | Estadio Caliente
Necaxa vs. León: 19:00 hrs | Estadio Victoria
Pachuca vs. Puebla: 21:00 hrs | Estadio Hidalgo
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