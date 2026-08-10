Turista colombiano muere tras accidente de paracaídas en Morelos
El turista colombiano de 50 años sufrió un accidente fatal durante un salto en paracaídas en Puente de Ixtla, Morelos.
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El cuerpo sin vida de un turista colombiano de aproximadamente 50 años de edad fue localizado este domingo tras sufrir un accidente mortal al saltar en paracaídas desde una avioneta en el municipio de Puente de Ixtla.
La alerta se emitió la tarde del sábado en el aeródromo de San José Vista Hermosa, cuando los integrantes de un grupo de paracaidistas aterrizaron en la zona establecida, y se percataron que su compañero nunca llegó al punto de encuentro.
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Brigadas de rescate y corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de rastreo por aire y tierra que se prolongó hasta la tarde de este domingo, cuando ubicaron a la víctima entre campos de cultivo aledaños a un hotel de la comunidad.
Los primeros informes indican que el turista sufrió una falla en el equipo o una pérdida de control durante el descenso, lo que provocó que impactara a alta velocidad contra el terreno.
Elementos policiacos acordonaron la zona del hallazgo y dieron intervención a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Peritos y agentes de investigación criminal iniciaron las diligencias forenses para determinar las causas mecánicas exactas del siniestro.
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