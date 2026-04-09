Influencer provoca huida de flamencos en Yucatán y desata indignación

La influencer yucateca conocida como Elisa "la Yuca" ha desatado controversia y críticas en redes sociales luego de publicar un video en el que se observa a decenas de flamencos huyendo de su hábitat, tras perturbarlos con su música.

El suceso ocurrió en Sisal, al noroeste del estado de Yucatán, una zona de manglares y humedales en la que las aves se concentran para alimentarse y anidar en esta época del año.

En las imágenes, la misma joven indicó que perturbó a la parvada de flamencos con el elevado volumen de su música, causando que decenas de ejemplares salieran volando de la zona, acción que únicamente causó asombro en la influencer, quien comentaba: "Se están yendo todos los flamencos y salen más y más".

A través de su cuenta de TikTok, Elisa compartió el video en el que se le observa realmente sorprendida por la cantidad de flamencos que están volando de la zona. "Chicos estamos aquí en la manada de flamencos, vean eso, cuántos hay, un montón de flamencos", dice la joven.

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Instantes después, Elisa "la Yuca" confesó que fue el alto volumen de su música lo que perturbó a la parvada, pero que sus acompañantes y ella no sabían que no podían poner sus bocinas en el área natural. Mientras las aves continuaban volando de la zona, la joven comentó que seguirían disfrutando de la vista y bromeó respecto a la música que habían puesto.

"Dicen que por acá no se debe de escuchar música, la verdad es que nosotros no sabíamos, pero vean cuántos flamencos hay, un montón. Se despertaron, es que escucharon a Yeri Mua, se despertaron, y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos, vean. Se están yendo todos...", dice Elisa en su video.

El video de la influencer rápidamente se volvió viral, desatando la molestia e indignación de miles de usuarios, quienes han criticado las acciones de la joven y exigen que haya represalias por parte de las autoridades.

En la sección de comentarios de la publicación y de las diversas reproducciones del video que se han hecho, usuarios están cancelando e insultando a la joven, comentando que lo que hizo no sólo se trata de una polémica en redes y una falta de respeto a la fauna del lugar, sino una violación directa a la Ley General de Vida Silvestre y al Código Penal Federal.

Algunos de los comentarios para Elisa "la Yuca" son: "Dejen de hacer famosa a gente así por favor"; "El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad"; "multa por favoooor"; "Es denuncia, no funa"; "Muy irresponsable. Tú misma confesaste que no se debía oír música".

Recientemente, la influencer publicó otro video en TikTok respondiendo a la "funa" a la que se enfrenta, provocada por su video original de los flamencos en la zona de Sisal.

La joven minimizó los hechos confesando que su familia no era la única presente en el hábitat de los flamencos y que no tenía la música tan fuerte. Agregó que en ninguna parte del área se establece que está prohibida la música y que la gente que se ha indignado por el hecho "no tiene nada que hacer".

Asimismo, se mofó de quienes comentan que es acreedora a una multa por violar la Ley General de Vida Silvestre al irrumpir en una zona de anidación, provocando el despliegue de la especie: "Esa gente que anda diciendo eso no tiene nada que hacer. A ver, yo voy a estar esperando ahí mi multa, a ver qué me van a decir, porque la verdad es que yo estaba como cualquier turista".