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REGRESA A LOS ESCENARIOS

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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      SAN JUAN.-La agrupación musical puertorriqueña Menudo, que fue un fenómeno musical mundial, anunció este lunes que celebra sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico. Marcando la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, los antiguos miembros de la banda René Farrait (1979-1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) volverán al escenario para conmemorar el legado del grupo.

      Como la primera gira oficial de reunión de Menudo, presentada bajo la franquicia Menudo, "esta celebración rendirá homenaje al legado de 50 años del grupo y a su impacto duradero en generaciones de fanáticos, la música latina y la cultura pop", según el comunicado. Los seguidores tendrán la oportunidad durante la gira ´Menudo 50 Aniversario´ de revivir la ´Menudomanía´, mientras el grupo interpreta temas clásicos como ´Súbete a Mi Moto´, ´Claridad´ y ´Quiero Ser´.

      La gira hará paradas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, así como en Ciudad de México y en San Juan de Puerto Rico.

      Más que un simple espectáculo, la gira -subrayó la nota- es "una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia". La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre, y concluirá el 12 de diciembre en el Coca Cola Music Hall de San Juan.

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      Desde su debut en 1977, Menudo, inicialmente una agrupación infantil, se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas y logrando nominaciones al Grammy y giras con entradas agotadas alrededor del mundo.

      La banda contó con numerosos integrantes a lo largo de los años, siendo Ricky Martin y Robi Draco Rosa los que más popularidad alcanzaron a nivel internacional después de salir de la agrupación. 

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