Residente enciende el Zócalo con crítica social

“¡Residente, Residente!”, coreaba la multitud reunida en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde René Pérez Joglar, nombre real del rapero puertorriqueño, se presentó ante miles de personas.

La velada abrió con música tradicional palestina a cargo de Sara Dowling, que emocionó al público, y continuó con temas como El Baile de los Pobres y No hay nadie como tú.

El momento de mayor energía llegó con el mensaje social del artista:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La primera brincada la vamos a hacer en el nombre de la educación pública, gratuita y de calidad, que hay que proteger y defender siempre, en nombre de todos los estudiantes que se educan”.

Residente pidió más ímpetu:

“Muy bien, México. Vamos a hacer una brincada más alta todavía en el nombre de este país, que hay que proteger siempre frente a cualquiera que le quiera hacer daño”.

Durante El Aguante, el rapero dedicó la interpretación al salario mínimo y al desempleo. Después vino La Vuelta al Mundo, donde compartió reflexiones personales:

“Porque a veces (la vida) es jodida… Todos pasamos por cosas duras, pero con ellas aprendemos. Lo importante es tratar de disfrutar haciendo lo que te gusta, o incluso lo que no te gusta, pero buscando darle la vuelta. Yo he perdido gente que amo, en mi familia, en mis amigos… dos hermanos hace poco… pero intento, intento”.

Y la música siguió, con un Zócalo encendido que coreaba cada verso.