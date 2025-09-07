logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Residente enciende el Zócalo con crítica social

El rapero puertorriqueño reunió a miles en la Ciudad de México

Por El Universal

Septiembre 07, 2025 09:46 a.m.
A
Residente en concierto en el Zócalo

Residente en concierto en el Zócalo

“¡Residente, Residente!”, coreaba la multitud reunida en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde René Pérez Joglar, nombre real del rapero puertorriqueño, se presentó ante miles de personas.

La velada abrió con música tradicional palestina a cargo de Sara Dowling, que emocionó al público, y continuó con temas como El Baile de los Pobres y No hay nadie como tú.

El momento de mayor energía llegó con el mensaje social del artista:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La primera brincada la vamos a hacer en el nombre de la educación pública, gratuita y de calidad, que hay que proteger y defender siempre, en nombre de todos los estudiantes que se educan”.

Residente pidió más ímpetu:

“Muy bien, México. Vamos a hacer una brincada más alta todavía en el nombre de este país, que hay que proteger siempre frente a cualquiera que le quiera hacer daño”.

Durante El Aguante, el rapero dedicó la interpretación al salario mínimo y al desempleo. Después vino La Vuelta al Mundo, donde compartió reflexiones personales:

“Porque a veces (la vida) es jodida… Todos pasamos por cosas duras, pero con ellas aprendemos. Lo importante es tratar de disfrutar haciendo lo que te gusta, o incluso lo que no te gusta, pero buscando darle la vuelta. Yo he perdido gente que amo, en mi familia, en mis amigos… dos hermanos hace poco… pero intento, intento”.

Y la música siguió, con un Zócalo encendido que coreaba cada verso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Residente enciende el Zócalo con crítica social
Residente enciende el Zócalo con crítica social

Residente enciende el Zócalo con crítica social

SLP

El Universal

El rapero puertorriqueño reunió a miles en la Ciudad de México

ÚLTIMO ADIÓS Al ICONO DE LA MODA
ÚLTIMO ADIÓS Al ICONO DE LA MODA

ÚLTIMO ADIÓS Al ICONO DE LA MODA

SLP

EFE

MILÁN DESPIDE AL LLAMADO DESDE SIEMPRE EL ‘REY’, UNA INSTITUCIÓN DE LAS PASARELAS ITALIANAS EN EL MUNDO, CUYO FUNERAL SE CELEBRARÁ EN PRIVADO MAÑANA LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

Festival de Cine de Venecia premia a Father Mother Sister Brother
Festival de Cine de Venecia premia a Father Mother Sister Brother

Festival de Cine de Venecia premia a 'Father Mother Sister Brother'

SLP

AP

El docudrama de Gaza 'The Voice of Hind Rajab' destaca en el festival

Héctor Parra presentan amparo para modificar su sentencia
Héctor Parra presentan amparo para modificar su sentencia

Héctor Parra presentan amparo para modificar su sentencia

SLP

El Universal

El amparo legal presentado por Daniela Parra busca cambiar la sentencia de Héctor Parra, conoce más detalles aquí.