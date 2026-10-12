Ramón Ayala y su despedida en La Monumental

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La despedida de Ramón Ayala de los escenarios no fue como sus fanáticos esperaban, luego de que, cuando todavía no terminaba la presentación de "el Rey del acordeón", las luces y el sonido de la Plaza de Toros México se apagaran y, simultáneamente, la seguridad del lugar dio paso a evacuar a las y los asistentes que, desconcertados, lamentaron no escuchar unas últimas palabras del músico, antes de que concluyese el show.

Concierto de despedida y reacción del público

Este sábado, 10 de octubre, don Ramón junto a Los Bravos del Norte ofrecieron un concierto en "La Monumental", como también se le conoce a la Plaza de Toros, como parte de su gira de despedida "La historia de un final", la que tiene lugar a propósito de sus 80 años de vida y 72 años de trayectoria.

La cita convocó a más de 40 mil personas; el concierto fue sold out; sin embargo, un poco antes de su conclusión tuvo lugar un acontecimiento que dejó insatisfecha a la audiencia cuando, de pronto y, sin aviso, el show fue detenido, luego de que las luces y el sonido se detuviesen abruptamente y, el músico, seguía cantando.

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En ese momento, los fans de Ayala aún no caían en cuenta que el concierto había sido dado por terminado y que, sólo unos instantes después, serían desalojados sin mayor explicación.

"Pésimo cortar con el audio, pésimo recinto para una despedida de Ramón Ayala, siempre con usted señor".

"Fue una falta total de respeto que le apagaran el micrófono y las luces a la mitad de la canción".

"Le hicieron tremenda grosería, a la Plaza de Toros le quedó grande el talento del señor Ayala".

Estos son algunos comentarios de algunos de los asistentes que, inconformes, responsabilizan al recinto de lo que ocurrió y respaldan al músico y a su grupo.

Controversias legales y antecedentes

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el nombre de don Ramón se encuentra involucrado en situaciones poco gratas.

Uno de los primeros escándalos en que estuvo involucrado el intérprete de exitosos temas como "Tragos amargos" y "Mi piquito de oro" fue en 2009, el acordeonista fue investigado por presuntos nexos con el cartel de los Beltrán Leyva, esto después de ser detenido por la Fiscalía de nuestro país, cuando se encontraba tocando en una fiesta en Tepoztlán organizada, aparentemente, por el grupo delictivo.

Y, aunque en principio, las autoridades indicaron que el músico sería arrestado por 40 días, como medida preventiva, días después de lo ocurrido fue absuelto por falta de pruebas.

A principios de 2026, se dio a conocer que un exmúsico, que integró a los Bravos del Norte, demandó al hijo del acordeonista, Ramón Ayala Jr., por presuntas agresiones sexuales; el demandante acusó al también músico de exponer sus genitales sin que él así lo desease, durante una gira emprendida en 2024 y 2025.

En marzo, otro de los músicos que trabajó con la familia Ayala, identificado con el nombre de Eliud González, también demandó al hijo de don Ramón, por haberlo amenazado de violación, si no accedía a sus demandas.

Finalmente, en este mes de octubre, se unió un nuevo demandante, quien afirma que fue víctima de preguntas mordidas, tocamientos forzados y actos sexuales no consentidos.

Y aunque don Ramón no es acusado del delito de agresión sexual, si es acusado de presunta omisión y encubrimiento a su hijo.

Hasta la fecha, el representante legal de los Ayala, Ray Thomas, ha afirmado que se trata sólo un "intento de extorsión", por parte de los tres músicos que son defendidos por un mismo abogado, el licenciado Tony Buzbee.

Cabe mencionar que todo el proceso está llevándose a cabo en una corte de Texas, EU, ciudad en donde fueron realizadas las imputaciones.