Eiza González deslumbra en Festival de Cine de Londres 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La actriz Eiza González sigue dejando el nombre de México en alto. Esta vez, destacó en el Festival de Cine de Londres, que se celebra del 7 al 18 de octubre. La artista mexicana asistió al estreno de su nueva película: "I Love Boosters", dirigida por Boots Riley, y deslumbró a su paso.

Look y tendencias en el Festival de Cine de Londres

González eligió un total black tan sensual como elegante, con el que confirma que las transparencias siguen en tendencia esta temporada y reinan en eventos formales. Además, no hay que perder de vista su elección de calzado y joyería, mucho menos su maquillaje, que puede servir de inspiración esta temporada.

¿Quién firma el look de Eiza González? Empecemos por ahí. Es de la marca de lujo italiana Fendi, de la colección otoño 2026. Con esta propuesta, Maria Grazia Chiuri hizo su debut como directora creativa de la firma en la Semana de la Moda de Milán, que se llevó a cabo en febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El negro es el color protagonista. El total black de Eiza combina un corpiño de encaje con una falda de tul plisada. En la parte superior destaca la delicadeza de los detalles como el borde del cuello y los tirantes dobles.

La falda larga acentúa la elegancia del look, es plisada y de caída fluida, añade un poco de movimiento encantador. La actriz luce este total black transparente tal cual fue presentado en el desfile: con mini shorts ceñidos del mismo tono.

Con este look, Fendi y Eiza González confirman que las transparencias siguen llevándose con fuerza en eventos de gala.

La actriz mexicana completa su total black con clásicos stilettos de color negro, una apuesta que asegura el glamour.

Joyería y maquillaje que complementan el estilo

En cuanto a su joyería, lleva piezas de David Yurman, marca de la cual es embajadora. Luce arracadas medianas y anillos XL, entre ellos resalta uno con gema del color de su vestido.

La actriz mexicana optó por dejar descansar sus rizos y llevó su cabello lacio, peinado de lado. Cabe decir que el efecto de color en tono miel es uno de los favoritos de la temporada, especialmente para las castañas.

El maquillaje merece mención aparte. Sigue la tendencia anti blush, que se caracteriza por mejillas en tonos más naturales, como beiges o cafés. Su mirada es realzada con una paleta tierra y un delineado sutil, mientras que para los labios eligieron labial nude un poco satinado.

Las claves de estilo de Eiza González pueden inspirar looks casuales y elegantes para el otoño; considera esto y adáptalo a tu estilo y la ocasión:

Total black; siempre es elegante.

Encaje de estilo romántico.

Falda de tul.

Top ceñido + falda vaporosa o en A.

Peinado ladeado liso; puedes añadir ondas suaves en las puntas.

Maquillaje en tonos tierra.

Tendencia anti blush (aunque se siguen amando tonos vivos y luminosos, incluido el rosa).