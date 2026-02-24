logo pulso
Russell Brand se declara no culpable de delitos sexuales

El actor británico negó dos cargos de violación y agresión sexual en una audiencia en Londres

Por El Universal

Febrero 24, 2026 09:46 a.m.
A
Russell Brand se declara no culpable de delitos sexuales

El actor británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró el martes no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

Russell Brand niega nuevos cargos en audiencia en Londres

El actor y presentador, de 50 años, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark, una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

En ambos casos se trataba de mujeres "de 16 años o más", en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

Cronología del caso y próximos pasos judiciales

La libertad bajo fianza del actor se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio.

En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su humor provocador, antes de convertirse en actor de cine y televisión.

