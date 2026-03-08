Sasha Sokol recuerda denuncia contra Luis de Llano a cuatro años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).-

se pronuncia a propósito de la conmemoración del

. La exTimbiriche recuerda que fue hoy, hace cuatro años (2022) cuando alzó la voz y decidió hablar, como, a, por el abuso sexual que cometió en su contra, cuando ella tenía 14 años y, pese a que, el productor ya fue sentenciado -por el cargo de daño moral-, y ahora debe cumplir con una-y otras obligaciones-, sigue sin pronunciarse.Con unaal "", Sasha explicó que pensó muy bien, antes de hacer un post relacionado a la fecha, especialmente, para volver a hacer mención de su caso pues, indicó que es consciente de que hay personas que han mostrado hartazgo por su insistencia de hablar del asunto.si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están".Sin embargo, Sokol volvió a abordar el tema, debido a que, a pesar de que en su momento celebró el precedente que marcó elde Justicia de la Nación (SCJN), contra, culpable de daño moral, ahora muestrade que, a más de ocho meses de que se alcanzara la ratificación, de Llano no ha cumplido con su sentencia.Esta sentencia, cabe precisar, no sólo conlleva una, sino que el productor está obligado a pagar una, abstenerse de pronunciar el nombre de la cantante, así como tomar uncontra abuso sexual."Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos,de las autoridades y las consecuencias para los responsables, pero como el silencio jamás cambiará las cosas, aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos: hoy, hace cuatro años", escribió.Sokol -aclaró, además-, que el fallo, en realidad, tuvo lugar en 2023 y, este, fue, luego de que se atendiera una apelación, a petición de De Llano, la cual fue desestimada, pero, ni en este escenario, expuso la exTimbiriche, el productor ha cumplido con su sentencia."Al día de hoy,sigue sin pronunciar su disculpa, tampoco ha cumplido con el resto, su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una, lo cual resulta por demás absurdo;significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis alante la justicia y ante mí", argumentó.Fue entonces que, firme, la también actriz reiteró el motivo por el que, para ella, es importante que el productor se disculpe públicamente, pues cree que, sólo así, se generara un cambio en la sociedad, pues es consciente que su caso ha marcado un precedente, ahora que los delitos -por abuso sexual a menores- no prescribirán."¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa?, porque alse estabiliza la verdad, ¿por qué no me es suficiente el?, porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad, así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a—como lo hacen tantas mujeres—, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas".