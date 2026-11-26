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La experiencia del influnecer Saúl Becerril en un establecimiento de tortas en la CDMX generó un fuerte debate sobre el encarecimiento de la gastronomía mexicana en zonas gentrificadas, tras viralizar su reseña del restaurante "Maggie's", ubicado en la colonia Roma Norte.

Su experiencia levantó una fuerte polémica al mencionar que pagó doscientos pesos por una clásica torta de huevo; sin embargo, enfatizó que la experiencia en el lugar al que se refirió como "laboratorio de tortas", fue de primer nivel.

Destacando algunas de las cualidades en la preparación de la torta de huevo, como el sabor y las salsas, el aspecto común del alimento provocó decenas de críticas, parodias y algunos memes.

Los comentarios del influencer en el video, destacando la decoración del lugar con bancos hechos de cajas y la barra de alimentos a la vista, generaron las comparaciones de los usuarios con un puesto callejero de tortas, donde los alimentos tienen un costo menor.

"Me encanta como conservan el bolillito muy clásico, cero pretencioso", mencionó el creador de contenido.

Otro de los temas que destacaron los usuarios fue el costo real de la torta de huevo, pues los insumos que requiere son de un precio muy bajo, al alcance de todos los mexicanos.

- "Gentrificaron a la torta de huevo"

- "Con esos 200 hago mínimo 15 tortas de huevito con chilito toreado y hasta para el refresco alcanza"

- "Hasta donde hemos llegado como sociedad"

- "Ahora la torta de huevo es gourmet"

- "Gentrificaron mi lonche de la escuela"

- "Se ven mejor las tortas afuera del metro"

- "Yo con veinte pesos me hago mi torta en casa"