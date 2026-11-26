Dólar supera 20 pesos en ventanilla en Ciudad de México
Monex reportó que el tipo de cambio marcó un máximo desde mayo de 2025, reflejando alza sostenida.
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La jornada de este miércoles cerró la paridad cambiaria del dólar en los 20 pesos en ventanilla, un nivel no visto desde hace dos años.
Ayer el dólar cerró a la venta en 20.08 pesos, de acuerdo con los reportes de Banamex.
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Desde que se abrieron los mercados, Monex reportó que el tipo de cambio permanecía al alza marcando niveles máximos. "El tipo de cambio permanece al alza y marca un máximo desde el 6 de mayo de 2025 en las 19.76 unidades", dijo.
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