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La joven actriz porno colombiana, Karen Facundo, no se guardó nada a la hora de confesar su gusto por el "traka traka" e incluso indicó que la educación sexual temprana es algo muy importante en su vida, ya que hasta recibió consejos de su abuela para deleitarse mejor.

Para muchas personas resulta muy difícil hablar en casa sobre sus inquietudes sexuales; pero no lo fue tanto para la creadora de contenido XXX. "Gracias a Dios crecí en una familia donde hablar de sexo era normal", aseguró Karen en el podcast "40 grados" del influencer Cris Pasquel.

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La joven recordó que su primer acercamiento hacia su sexualidad fue un sencillo roce con su almohada y eso le gustó: "Entonces me dije ok, si me roso con la almohada constantemente...".Así, descubriendo su sexualidad, incluso su gusto por chicos y chicas, agradeció que a temprana edad le dieran una buena educación sexual."Mi casa no es un tabú para hablar de cualquier tema sexual, puedes hablar de lo que tú quieras tocar, simplemente... es uno de los placeres de la vida y ellos lo ven así. Y cuando yo inicié con Only, lo primero que hice fue a decirle a mi mamá", dijo quitada de la pena.Sin embargo, reconoce que su caso es privilegiado por el hecho de que su familia no tiene miedo a los temas. "Para ninguna familia es fácil, aunque sean muy abiertos de mente", indicó la sensual morena.Aunque eso sí, su madre le aclaró que la iba a querer en todas sus etapas, le advirtió: "Es tu decisión y si tú quieres hacerlo, la que va a correr con las consecuencias, buenas o malas eres tú. Experimenta tus errores porque yo ya viví los míos".Pero quien más la sorprendió dándole sus mejores consejos, incluso para tener una pareja amorosa y sexual, fue su abuela: "Ella me decía 'en la variedad está el placer, no se vaya a casar con el primero'", le recomendó la señorona.Karen Facundo recordó que a partir de los 19 años vivió todo lo que una joven gustaría experimentar, desde las constantes noches de fiesta, hasta el placer sexual."Pero ahora a mis 23 años, viví una vida rápida y ahora pongo mis límites, mientras otras chicas de mi edad están en la etapa desenfrenada."Creo que los papás, entre más nieguen las curiosidades, más se le van a destrampar los hijos. Yo ahora vivo una etapa muy tranquila", finalizó la creadora en OnlyFans.El datoTrabajo. Además de su ingreso con contenido exclusivo, Karen también es empresaria e influencer en el ámbito fitness y belleza femenina.