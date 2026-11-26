Marcado descenso de temperaturas en próximas 24 horas: PC
También se pronostican más lluvias; piden a los ayuntamientos prevenir la pernocta en la vía pública
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) solicitó a la población tener precaución por el marcado descenso de temperaturas, así como por potencial de lluvias y tormentas fuertes.
Pidió a los ayuntamientos prevenir la pernocta de personas en la vía pública.
Informó que el Frente Frío 8 está fortalecido por una masa de aire ártico y por el paso de la corriente polar, que originó la primera tormenta invernal de la temporada.
La CEPC precisó que el pronóstico para las próximas 24 horas es de lluvias y de temperaturas mínimas de 7°C en las zonas Altiplano y Centro. La máxima en la Huasteca será apenas de 17°C.
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