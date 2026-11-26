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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores registra una actualización anual con el objetivo de preservar el poder de compra de sus beneficiarios frente al comportamiento de la inflación en México.

Al corte del 25 de noviembre de 2026, el apoyo económico vigente asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las dependencias federales preparan la publicación de las reglas de operación correspondientes al ejercicio fiscal 2027 para oficializar el nuevo monto que reciben millones de derechohabientes en todo el país.

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Aunque las autoridades federales aún no publican el tabulador definitivo para el próximo ejercicio fiscal, el ajuste anual toma como referencia la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).A partir de la trayectoria inflacionaria medida por el INEGI y las metas macroeconómicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el depósito bimestral apunta a ubicarse en un rango de entre 6 mil 600 y 6 mil 700 pesos (lo que representa un alza de 200 a 300 pesos cada dos meses).Con base en los 6 mil 400 pesos que se entregan actualmente en 2026 y tomando como parámetro los rangos de inflación anual reportados por el INEGI, los escenarios aritméticos proyectan tres posibles cifras según el porcentaje de ajuste autorizado:- Con un incremento del 3 por ciento (acorde con el objetivo puntual de inflación del Banco de México), el apoyo alcanza los 6 mil 592 pesos bimestrales.- Con un incremento del 4 por ciento (ubicado dentro del rango de variabilidad inflacionaria medido por el INEGI), el depósito llega a 6 mil 656 pesos cada dos meses.- Con un incremento del 5 por ciento, la pensión se ubica en 6 mil 720 pesos bimestrales.Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Paquete Económico presentado el 8 de septiembre contempla una asignación presupuestal de 543 mil 500 millones de pesos destinada exclusivamente a la pensión de adultos mayores.Especialistas en finanzas públicas señalan que el aumento global en la partida presupuestal no determina de forma automática el porcentaje exacto de subida individual, debido a que una parte importante de dichos recursos cubre la incorporación continua de nuevos derechohabientes que cumplen 65 años durante el periodo.La cifra oficial queda establecida únicamente tras la emisión de las Reglas de Operación de la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).La Secretaría de Bienestar recomienda a las personas adultas mayores evitar intermediarios y verificar cualquier actualización directamente a través de sus canales institucionales, como el portal oficial gob.mx/bienestar o la Línea del Bienestar (800 639 42 64).Asimismo, los beneficiarios disponen de la aplicación móvil del Banco del Bienestar para consultar su saldo sin necesidad de acudir a las sucursales bancarias.