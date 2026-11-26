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La Navidad no solamente se trata de los regalos que llegan debajo del árbol, sino de aprender a valorar lo que tenemos. Ese fue el mensaje que Yordi Rosado compartió con cientos de personas durante el encendido del árbol navideño de Manacar, donde invitó a los asistentes a cerrar los ojos por unos segundos y agradecer por las cosas buenas de su vida.

Yordi Rosado invita a reflexionar sobre la Navidad

Antes de iluminar el monumental árbol, el conductor pidió al público hacer una pausa y dejar de lado, aunque fuera por un instante, las preocupaciones cotidianas, pensar en la emoción de la navidad como si fueran niños de nuevo.

"Es algo que también empieza un año nuevo. Por eso hay mucha ilusión, mucha ilusión. Así es que yo les pido a todos que por cinco segundos todavía no lo hagan, pero que cierren los ojos", expresó.

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Interacción y afecto con el público durante el evento

Yordi invitó a los presentes a pensar en aquello que tienen y no únicamente en los problemas que enfrentan. Reconoció que las dificultades forman parte de la vida, pero consideró importante no permitir que estas opaquen la ilusión que caracteriza las fiestas decembrinas.

La emoción también estuvo presente fuera del escenario. Durante la celebración, niños, jóvenes, señoras y hasta un hombre se acercaron al conductor para saludarlo, pedirle fotografías y autógrafos. Uno de los encuentros más significativos ocurrió cuando un señor le gritó para llamar su atención y le expresó que lo seguía desde hacía muchos años, una muestra de cariño que evidenció el vínculo que ha construido con distintas generaciones.

Finalmente, Yordi fue el encargado de encender el árbol, decorado con esferas rojas y blancas, bastones de caramelo y figuras navideñas.

Entre luces y muestras de afecto, el conductor recordó que quizá el mejor regalo de estas fechas no siempre viene envuelto en papel, sino en la posibilidad de agradecer, compartir y seguir encontrando motivos para ilusionarse.

Por otro lado, Yordi Rosado compartió en entrevista, que disfruta especialmente la Navidad y espera pasarla en compañía de sus hijos, con quienes, aseguró, ha vivido etapas muy bonitas durante estas fechas. Para el conductor, más allá de los regalos, lo que hace especial esta temporada es la posibilidad de reunirse con sus seres queridos, relajarse y compartir tiempo en familia. También destacó la ilusión de los niños por las vacaciones y la expectativa de reencontrarse con familiares que viven lejos, pues considera que son esos momentos los que le dan un significado especial a la Navidad.