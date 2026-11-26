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Ninfa Salinas, presidenta de Somos Grandes, red que impulsa a las personas empresarias de México, alzó la voz por las empresarias y los empresarios de México al exigir negocios dignos, libres y seguros sin extorsión.

Durante el encuentro "México Crece con el Comercio Digno", Salinas llamó a reflexionar sobre el voto de las elecciones del próximo año y refrendó su compromiso de servir y apoyar a los pequeños y medianos empresarios, y pidió que el gobierno "no estorbe" y que haya condiciones para invertir.

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"Por eso, hoy nuestra exigencia es muy clara: negocios dignos, libres y seguros, fácil. Queremos seguridad, queremos que nadie tenga menos de abrir su negocio y que no lo vayan a extorsionar ni a robar, para que la gente se pueda enfocar en servir. Queremos justicia, que haya reglas claras, no queremos dudas", declaró."El entorno no es el ideal y todo el tiempo le están estorbando a aquel que quiere emprender con lo que les digo: con el exceso de trámites, la burocracia, la falta de confianza y el que no nos permiten hacer lo propio (...)."Yo sé que ustedes lo único que necesitan es lo mismo, que los dejen en paz para poder seguir trabajando. No hay seguridad, no hay facilidades, el gobierno estorba. No hay confianza hacia los negocios, no nos dejan en paz para poder enfocarnos, a servir bien para nuestro cliente (...)", dijo Ninfa Salinas.Al señalar la mala definición de "comercio informal", Ninfa Salinas reconoció el rostro de cada negocio de México con disciplina y coraje.Compartió además que su familia forjó empresas y cómo aprendió que detrás de cada acción hay decisiones difíciles, fracasos, riesgos que tomar y una enorme responsabilidad."Siempre he sabido que el trabajo es acerca de entregar resultados, es acerca de darlo todo. Significa ese compromiso, primero contigo y por supuesto con tu familia", señaló a las y los asistentes."No hay negocio pequeño", comentó al denunciar "trámites excesivos", así como extorsión de las autoridades con los empresarios."Yo no entiendo y por qué lo toleramos, porque no debería de ser así y nadie debería de estar estorbando a las familias de mexicanas que quieren salir adelante (...) Y es que mucho ayuda el que no estorba ¿a poco no? Que no nos estorben, no estamos pidiendo que nos regalen nada, que no nos estén estorbando porque en México hay talento, en México hay capacidad, lo único que necesitamos es que las oportunidades y el talento se encuentren", insistió la empresaria al también reconocer a quienes salen del país para tener mejores condiciones de vida.En el encuentro con las empresarias y los empresarios llamó a trazar una ruta virtuosa en el sector. Ninfa Salinas apostó por un país con paz y confianza."El próximo año vamos a tomar una decisión importante, el próximo año hay elecciones y es importante que piensen bien qué van a hacer con su voto, qué tipo de gobierno quieren exigir, no lo dejen pasar", externó.Los periodistas Cristian Lara y Roberto Ruiz fungieron en el Frontón México como presentadores de "México Crece con el Comercio Digno", ante empresarios y empresarias de 22 estados que compartieron sus experiencias en el emprendimiento.Además, el acto sirvió para entregar reconocimientos a personas empresarias en distintas categorías como "Territorio más Movido", "Innovacción" y "Voces que Engrandecen".Los comentaristas Christian Martinoli y Luis García ofrecieron la conferencia "Farsantes con Gloria" en la que compartieron sus experiencias, desde deportivas hasta empresariales con trabajo en equipo, diversión, felicidad, aprendizaje, caídas y errores.Martinoli y García interactuaron con empresarios que contaron cómo ha sido el camino para seguir con sus negocios.